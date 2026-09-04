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Brasiilia väljendas muret EL-i otsuse pärast peatada liha import

Välismaa
Lihalett. Pilt on illustratiivne.
Lihalett. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Välismaa

Brasiilia väljendas neljapäeval sügavat muret Euroopa Liidu otsuse üle peatada Brasiiliast liha import.

"Loodame, et käimasolevad läbirääkimised võimaldavad jõuda kiire, objektiivse ja läbipaistva lahenduseni, mis on vaba protektsionistlikust survest," seisis Brasiilia välis- ja põllumajandusministeeriumi ühisavalduses.

Euroopa Liit peatas alates neljapäevast Brasiilia liha ja teiste loomsete saaduste impordi, teatas Euroopa Komisjon.

Komisjon jääb ootama Brasiilia kinnitust ühenduse loomatervishoiu eeskirjade järgimise kohta.

"Brasiilial ei ole enam luba eksportida liitu toitu tootvaid loomi ja inimtoiduks ettenähtud loomse päritoluga tooteid. See mõjutab selliseid kaupu nagu veise- ja linnuliha, munad, mesi ja loomasooled," seisis avalduses.

Mais kanti Brasiilia Euroopa Liidu nimekirja riikidest, mis ei pea kinni loomadel antibiootikumide kasutamise reeglitest.

Brasiilia on maailma suurim veiselihaeksportija. Eelmisel aastal eksportis Brasiilia Euroopa Liitu üle 100 000 tonni veiseliha, mille väärtus oli ligi miljard eurot, vahendas Yle.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, Yle

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