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Bloomberg: Vene naftatöötlus langes 21 aasta madalaimale tasemele

Välismaa
Ukraina jätkab Venemaa naftataristu hävitamist
Ukraina jätkab Venemaa naftataristu hävitamist Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Venemaa naftatöötlemise maht on pidevate Ukraina droonirünnakute tagajärjel langenud madalaimale tasemele alates 2005. aastast, vahendas uudisteportaal Ukrinform teisipäeval uudisteagentuuri Bloomberg uudist.

Rahvusvahelisele energia- ja tooraineturgude analüüsifirma EA Analyticsi andmetel on Venemaa alates kuu algusest töödelnud keskmiselt 3,91 miljonit barrelit toornaftat päevas, mis on madalaim registreeritud tase alates 2005. aasta märtsist. Andmed näitavad, et see on üle 1,4 miljoni barreli päevas vähem kui eelmise aasta keskmine.

Langus on sundinud Venemaad keelama enamiku diislikütuse ekspordi juuli lõpuni. Samas kui bensiini ja lennukikütuse ekspordipiirangud olid kehtestatud juba varem.

Nii Ukraina ja ka Venemaa avalikele avaldustele tuginedes hindas Bloomberg, et Ukraina väed on viimase 100 päeva jooksul korraldanud umbes 50 rünnakut Venemaa kütusetootmisrajatiste vastu ja tabanud vähemalt 24 Venemaa 34-st suuremast naftarafineerimistehasest.

Ukraina kaugmaadroonid on nüüd suutelised tabama sihtmärke enam kui 2400 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Varem sel kuul tabasid need Venemaa suurimat naftarafineerimistehast, mis asub Omski oblastis.

Bloomberg märkis, et rünnak peamiselt siseturgu teenindavale Omski rajatisele avaldas Venemaa tarbijate varustamisele täiendavat survet. Mitmed piirkonnad on teatanud tarnehäiretest, millega kaasnevad tundidepikkused järjekorrad tanklates ja plahvatuslikult tõusvad kütusehinnad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

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