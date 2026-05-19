Ka Läti andis välja droonihoiatuse

Läti relvajõud teatasid, et teisipäeva keskpäeval lendas Läti õhuruumi droon ja püsib võimalik oht.

Hädaabiteenistuse veebilehe 112.lv andmetel saadeti teisipäeval veidi enne keskpäeva Läti idapiirkonnas välja ohuteavitus võimaliku ohu kohta õhuruumis.

Esialgu teatati ohust Krāslava ja Ludza omavalitsustes. Hiljem saadeti ohuteavitus ka Preiļi ja Rēzekne omavalitsuste ning Rēzekne linna elanikele.

Idapiirkondade elanikel palutakse püsida siseruumides ning sulgeda aknad ja uksed. Madalalt lendava, kahtlase või ohtliku objekti märkamisel hoiatatakse inimesi sellele mitte lähenema ja palutakse helistada numbril 112.

Balti õhuruumis tõusid lendu ka NATO hävitajad.

Viimastel kuudel on Läti idapoolse Latgale piirkonna elanikud saanud sarnaseid ohuteavitusi, mis on tõenäoliselt seotud käimasoleva Venemaa-Ukraina sõja taustal Läti õhuruumile lähenevate või sinna sisenevate droonidega. Sellised droonid on ka mitmel korral Läti territooriumil plahvatanud, sealhulgas 7. mail Rēzeknes asuvas naftahoidlas.

Teisipäeval toimus Lätis ka 9. klassi läti keele eksam. Mitmes piirkonnas, kus kuulutati välja droonioht, eksam peatati. Kui 9. klassi läti keele eksami kirjalik osa katkestati, sooritavad õpilased selle 9. juunil.

Droonioht kuulutati välja Krāslava, Preiļi, Ludza, Rēzekne, Madona, Cēsise, Smiltene, Gulbene ja Valmiera piirkonnas, see tühistati umbes kell 14.00.

Läti rahvusringhäälingu LSM teatel evakueeriti Rēzekne riigigümnaasiumi õpilased kooli keldrikorrusel asuvasse varjendisse, järgides haridus- ja teadusministeeriumi juhiseid. Koolis kadus lühikeseks ajaks elekter, kuid nüüdseks on see taastatud. Ka Ludzas on eksamid tühistatud.