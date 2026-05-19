X!

Ka Läti andis välja droonihoiatuse

Välismaa
{{1779186000000 | amCalendar}}
Läti andis välja droonihoiatuse
Läti andis välja droonihoiatuse Autor/allikas: 112.lv
Välismaa

Läti relvajõud teatasid, et teisipäeva keskpäeval lendas Läti õhuruumi droon ja püsib võimalik oht.

Hädaabiteenistuse veebilehe 112.lv andmetel saadeti teisipäeval veidi enne keskpäeva Läti idapiirkonnas välja ohuteavitus võimaliku ohu kohta õhuruumis.

Esialgu teatati ohust Krāslava ja Ludza omavalitsustes. Hiljem saadeti ohuteavitus ka Preiļi ja Rēzekne omavalitsuste ning Rēzekne linna elanikele.

Idapiirkondade elanikel palutakse püsida siseruumides ning sulgeda aknad ja uksed. Madalalt lendava, kahtlase või ohtliku objekti märkamisel hoiatatakse inimesi sellele mitte lähenema ja palutakse helistada numbril 112.

Balti õhuruumis tõusid lendu ka NATO hävitajad.

Viimastel kuudel on Läti idapoolse Latgale piirkonna elanikud saanud sarnaseid ohuteavitusi, mis on tõenäoliselt seotud käimasoleva Venemaa-Ukraina sõja taustal Läti õhuruumile lähenevate või sinna sisenevate droonidega. Sellised droonid on ka mitmel korral Läti territooriumil plahvatanud, sealhulgas 7. mail Rēzeknes asuvas naftahoidlas.

Teisipäeval toimus Lätis ka 9. klassi läti keele eksam. Mitmes piirkonnas, kus kuulutati välja droonioht, eksam peatati. Kui 9. klassi läti keele eksami kirjalik osa katkestati, sooritavad õpilased selle 9. juunil.

Droonioht kuulutati välja Krāslava, Preiļi, Ludza, Rēzekne, Madona, Cēsise, Smiltene, Gulbene ja Valmiera piirkonnas, see tühistati umbes kell 14.00.

Läti rahvusringhäälingu LSM teatel evakueeriti Rēzekne riigigümnaasiumi õpilased kooli keldrikorrusel asuvasse varjendisse, järgides haridus- ja teadusministeeriumi juhiseid. Koolis kadus lühikeseks ajaks elekter, kuid nüüdseks on see taastatud. Ka Ludzas on eksamid tühistatud. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, LSM

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:41

Ka Läti andis välja droonihoiatuse Uuendatud

14:30

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde Uuendatud

14:28

Eesti kulturistid ja fitness-sportlased teenisid medaleid

14:19

Mari Moora ja Monika Tasa: reform kasvatas rahulolu kõrval doktoriõppe elulisust

14:09

Euroopa lennufirmad muretsevad reaktiivkütuse puuduse pärast üha vähem

13:58

Michelini soovituse sai tänavu 43 Eesti restorani

13:56

Lavly Perling: poliitilise retoorika ja valitsuse otsuste vahel on kuristik

13:52

Eesti motomehed võtsid Läti meistrivõistlustel kolmikvõidu

13:50

Kliimaministeerium katsetab merealadel nutipoide võrgustikku

13:45

Vahemerel kasvab kiiresti hukkunud migrantide arv

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:30

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde Uuendatud

18.05

Kunstnike liidult peteti välja ligi 700 000 eurot

18.05

Venemaa kahekordistab Eestisse, Lätti ja Soome veetava kauba raudteetariife

10:57

Ukraina ründas naftarafineerimistehast Jaroslavlis Uuendatud

11:22

Kunstnike liidult välja petetud raha oli mõeldud kunstnikupalkade maksmiseks Uuendatud

18.05

Eestisse jõudnud kange narkootikum on nõudnud juba mitu inimelu

06:40

Otse kell 10: kunstnike liit ja politsei raha kadumisest liidu kontodelt

18.05

Zelenski: Ukraina luure andmetel Venemaa raskused üha kasvavad

18.05

Harrys Puusepp lahkub kaitsepolitseist

07:10

Moldova ringhäälingujuht astus Eurovisiooni hääletuse tõttu tagasi

ilmateade

loe: sport

14:28

Eesti kulturistid ja fitness-sportlased teenisid medaleid

13:52

Eesti motomehed võtsid Läti meistrivõistlustel kolmikvõidu

13:19

Sten Tristan Raid kerkis Euroopa karikasarjas liidripositsioonile

12:52

Spordi asekantsler: tippspordis peame mingil hetkel valikuid tegema

loe: kultuur

11:49

German Golubi filmi "Teie teenistuses" tunnustati Cannes'i filmiturul preemiaga

11:17

Ülevaade: kontserdisuvi 2026 Uuendatud

11:11

Cannes'i päevik #7: "Tundmatu" on järjekordne nõrgapoolne lisandus hõredale võistlusprogrammile

10:02

Galerii: kruiisifestival Close-Up Båten tõi Tallinnasse tuhatkond Rootsi punkarit

loe: eeter

13:12

Võilillest saab limonaadi, hindbeh'i, krõbedaid snäkke ja valekappareid

12:51

Maasikakasvataja: inimesed 25-eurose kilohinna üle ei kurda

11:59

Psühholoog: tehisaru võib noortes tekitada emotsionaalset sõltuvust

07:10

Moldova ringhäälingujuht astus Eurovisiooni hääletuse tõttu tagasi

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (19.05.2026 12:00:00)

10:00

Narva hotellid võõrustavad üha rohkem Põhjamaade turiste

10:00

USA president Donald Trump lükkab edasi sõjalise rünnaku Iraani vastu

10:00

EMO-d täidavad järjest rohkem esmase tervishoiu rolli

09:20

Raadiouudised (19.05.2026 09:00:00)

18.05

Päevakaja (18.05.2026 18:00:00)

18.05

Valitsuserakonnad lähevad parlamendivalimistele vastu vastandumise strateegiaga

18.05

Raadiouudised (18.05.2026 15:00:00)

18.05

Selver sulgeb oma ainsa kaupluse Põlvas

18.05

Võrus vahetub võim

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo