Leedu sulges taaskord õhupallide tõttu Vilniuse lennujaama

Oktoobris sulges Leedu vastuseks Valgevenest sisse lennanud õhupallide põhjustatud õhuruumi häiretele oma piiripunktid Valgevenega. Piiripunktid avati taas neljapäeva hommikul.

Leedu on öelnud, et lennujaamade sulgemist põhjustanud õhupalle lennutavad salakaubavedajad, kes transpordivad salasigarette. Leedu süüdistab Valgevene presidenti Aleksandr Lukašenkat selle tegevuse lubamises, nimetades seda hübriidrünnaku vormiks.

Viimastel nädalatel oli teateid intsidentidest Leedu õhuruumis vähemaks jäänud.