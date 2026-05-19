Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde

Pevkur ütles ERR-ile, et Läti kaitseväelt tuli info ja ka Eesti enda radaripilt tuvastas ühe drooni liikumise Lõuna-Eestisse.

"Meie õhuradarid ja õhuväesüsteemid tuvastasid juba enne Eestisse sisenemist ühe võimaliku ohu. See oli keskpäeva paiku ja see õhuoht realiseerus, kui droon sisenes Eesti territooriumile. Sellele järgnes loomulikult kõigi eelnevalt kokkulepitud vajalike protseduuride käivitamine," lausus kaitseminister Hanno Pevkur pressikonverentsil.

"Õhus olid ka Balti õhuturbe hävitajad ja antud juhtumil tulistasid Rumeenia F-16-d selle drooni Võrtsjärve ja Põltsamaa vahel alla. Droon on kukkunud üsna soisele alale ja me praegu veel viime otsinguid läbi," lisas minister.

Pevkur nentis, et nagu kõikidel sellistel juhtudel juhib menetlust kaitsepolitseiamet.

"Minu soovitus ja palve kõikidele on, et kui keegi näeb seal piirkonnas suitsu või satub ise droonitükkide peale, siis neid droonitükke mitte näppida. Droon on alla lastud, aga meil on vaja jätkuvalt kontrollida, et see ei oleks kellelegi ohtlik," lisas Pevkur.

Pevkur tänas Rumeenia liitlasi, kes selle reaalse operatsiooni läbi viisid. "Teiseks tänan kindlasti meie Läti partnereid, kellega koos me infot vahetasime kogu aeg. Tegelikult sündmus Lätis jätkuvalt kestab," lausus Pevkur.

Politsei on drooni allakukkumise ala laialt sulgenud

Pevkur selgitas, et igapäevaselt baseeruvad Eestis Portugali hävitajad, mitte Rumeenia omad. "Kuid see, et me Balti õhuruumi kõik ühiselt turvame, on igati normaalne ja reageerib see, kes on antud ajahetkel sündmusele kõige lähemal. Antud ajahetkel olid kõige lähemal Rumeenia hävitajad," sõnas ta.

Pevkur rõhutas, et ei saa välistada, et vene propaganda hakkab seda juhtumit kasutama oma narratiivi huvides.

"Kinnitan üle, olen suhelnud ka Ukraina kaitseministriga vahetult pärast seda juhtumit. Eesti ei ole andnud oma õhuruumi kasutamisluba mitte kellelegi peale oma liitlaste ja ukrainlased ei ole seda luba ka küsinud. Ukraina kaitseminister meie kontaktis vabandas, et selline intsident juhtus, samas tundis head meelt, et me oleme selle drooni alla lasknud," sõnas minister.

Tsiviilkahjudest Pevkuri kinnitusel praegu teated puuduvad.

Õhuväe ülem Riivo Valge lisas, et praeguse drooni allatulistamise tegi Eestile kergeks soodne ilmastik. "Rahuajal peame enne igat lasku saama visuaalse tuvastuse ja see oli täna see, mis tegi järgnevad otsused kergemaks. Pimesi lihtsalt hääle või radaripildi peale me rahuajal tulistada ei tohi," sõnas ta.

Põltsamaa vallavanem Taavi Aas ütles ERR-ile, et allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas Põltsamaast lõuna pool Kablakülas asuva põllu äärde. Vallavanema teada keegi viga pole saanud.

Kablaküla kohalik elanik kirjeldas ERR-ile, et nägi taevas kaht hävitajat lendamas ja kuulis siis valju pauku. "Käis vali jumakas ja nägin, kuidas droon taevast langes. Samal ajal, kui droon juba maa lähedale kukkus, kuulsin ka teist jumakat," kirjeldas kohalik.

Elanik rääkis, et plahvatused olid olnud nii valjud, et neid oli kindlasti kuulda ka Põltsamaani. Droon kukkus põllu äärde metsa sisse, umbes 30 meetri kaugusele lähimast eluhoonest. Praegu on kohapeal demineerijad, päästeautod ja muud sisejulgeolekuasutuste esindajad, lisas kohalik.

Drooniohuteavitus

Kaitsevägi saatis teisipäeva lõunal välja teavituse õhuohust Lõuna-Eestis, ent teateid said ka Tallinnas viibijad.

ERR-i uudistele anti drooniohuhoiatuse saamisest teada nii Tartust, Võrust kui ka Jõgevamaalt.

Droonioht valitses teate järgi Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva kandis.

Kella 12.55 paiku teatas kaitsevägi sõnumiga, et õhuoht on möödas.

Viimati saatis kaitsevägi ohuteavituse välja 3. mail, toona Võrumaale ja Ida-Virumaale.

Peterburi piirkonda tabas õhurünnak

Venemaa loodepiirkonda tabasid teisipäeva ennelõunal korduvad droonirünnakud, millest annavad tunnistust Pihkva ja Peterburi Pulkovo lennujaama sulgemised.

Vene tsiviillennunduse amet Rosaviatsija teatas umbes kell 11 kohaliku aja järgi, et Pulkovo lennujaamas kehtestati juba teist korda ajutised piirangud lennukite vastuvõtmisele ja stardile. Amet selgitas, et meetmed olid vajalikud lennuohutuse tagamiseks, vahendas väljaanne Peterburi väljaanne Fontanka.ru

Piirangud kehtestati esmakordselt umbes kell 9.45. Seejärel tühistati need umbes kell 10.10, kuid lennujaam suleti peagi uuesti.

Vahetult enne seda andis Peterburi ümbritseva Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko piirkonnas välja droonihoiatuse. Kell 11.48 teatas Drozdenko ühismeedias, et Vene õhutõrjeväed tulistasid Leningradi oblasti kohal alla kaks mehitamata õhusõidukit.

Uudisteagentuur Interfax teatas kella nelja paiku hommikul, et Pihkva lennujaamas on kehtestatud piirangud ning see ei võta ajutiselt vastu ega sealt saa ka startida.

Lennujaamade töö peatamine Venemaal kaasneb tavaliselt Ukraina korraldatud droonirünnakutega piirkonnas.