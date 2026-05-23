Lubatust suurema kiirusega sõitnud elektritõukerattalt kukkunud laps langes koomasse

Lapsevanem Pert Lombi tütar kukkus lubatust kiirema piirkiirusega sõitnud elektritõukerattalt nii halvasti, et langes koomasse. Õnneks on laps nüüdseks taastumas. Politsei on samal ajal esimest korda taotlemas lubatust kiiremini sõitvate kaherattaliste konfiskeerimist

Pert Lombi ja tema pere viimane nädal on möödunud lastehaigla seinte vahel, jälgides, kuidas üks lastest oma elu eest võitleb. Esmaspäeval kukkus 12-aastane Elisabeth sõbralt laenatud tõukerattaga nii raskelt, et langes mitmeks päevaks koomasse. Õnnetuse hetkel oli kiirus umbes 55 kilomeetrit tunnis ja neiul polnud kiivrit.

"Me tegelikult ei teadnud, kas ta eluga üldse välja tuleb sellest. Ja kui ta tuleb eluga, siis millises seisus ta tuleb välja. Kas ta on täie mõistuse juures, kas ta jalad-käed liiguvad," ütles Lomp.

Nüüdseks saab isa aga juba naeratada.

"Ma saan naeratada sellepärast, et ta tegi täna esimesed kuus-seitse sammu meil palatis ja taastumisel said torud küljest ära. Küll ühest kõrvast kuulmisega on probleeme, mis täna öösel selgus, aga loodame, et see on ka möödaminev," selgitas Lomp

Enam kui sada lapsevanemat on Perdile juhtumi valguses kirjutanud, et isegi, kui plaanisid võimsat kergliikurit soetada, siis nüüd jääb masin ostmata.

Internetis levib suur hulk videoid, kus alaealised sõidavad elektrilise tõukerattaga keelatud kiirustel ja näitavad uhkusega vigastusi, mis saadud kukkudes. Kuigi lubatud on sõita 25 kilomeetrit tunnis, siis ka Eestis on populaarseks saanud tõukerattad, mille kiirus on 50 ja enam. Sel videol demonsteerib noor, kuidas sõidab 97 kilomeetrit tunnis.

"Neid keelatud sõiduvahendeid liikluses on järjest rohkem ja murettekitav on just see, et nende keelatud sõiduvahenditega liiklevad meil alaealised," ütles Põhja prefektuuri liiklusjärelevalve juht Sirle Loigo.

"Aktuaalsele kaamerale" rääkisid noored, et tajuvad, kuidas politsei on nad sihikule võtnud. Adrenaliin, mida sõidust saab ja mida politsei tähelepanu annab, muudavadki kogemuse põnevaks. Peamiselt suhtlusplatvormil Telegram jagatakse omavahel infot, kui kuskil mõni reid toimub.

Järelevalvet teeb politsei näiteks koolide ümbruses. Seni pole möödunud ühtki reidi, kus mõnd liikluses keelatud sõidukit poleks avastatud. Praegu saab politsei tõukerattaid vaid ajutiselt enda valdusesse võtta ning karistada lapsevanemaid rahatrahviga. Niisugune praktika võib peagi muutuda.

"Me oleme siis praegusel hetkel taotlemas kohtust kahe sellise sõiduvahendi konfiskeerimist. Millised saavad olema tulemused ja kui edukad me selles oleme, seda me täna veel ei oska hinnata," rääkis Loigo.

Raskesse õnnetusse sattunud Elisabethi isal on kõigile vanematele aga soovitus.

"Mida ärge jumala eest tehke, on see, et te ise lähete vabatahtlikult selle naeratuse pärast, ostate oma lapsele sellise surmarelva. Ärge tehke seda. Pakkuge mingeid teisi... minge teatrisse, minge kinno, minge mere äärde jalutama, ostke jäätist rohkem, aga ärge tehke selliseid asju," lausus Lomp.