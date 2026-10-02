X!

Ukraina ründas Volgogradi rafineerimistehast

Välismaa
{{1790908860000 | amCalendar}}
Ukraina tulistas Venemaa suunas omaenda ballistilise raketi
Ukraina tulistas Venemaa suunas omaenda ballistilise raketi Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Ukraina teatas neljapäeval, et andis lahingutingimustes esimest korda omavalmistatud ballistilise raketiga löögi Venemaa sihtmärgi pihta. Venemaa droon tabas neljapäeval taas Ukraina pealinna Kiievi kesklinnas asuvat Lõunasilda ja tekitas kahjustusi, vahendas The Kyiv Independent.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 2. oktoobril kell 12.38:

- WSJ: Ukraina tulistas Venemaa suunas omaenda ballistilise raketi;

- Ukraina ründas Venemaa naftataristut;

- Venemaa droonid tabasid taas võtmetähtsusega silda Kiievi kesklinnas.

Ukraina ründas Venemaa naftataristut

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina väed ründasid ööl vastu reedet Venemaa naftataristut. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina ründas Volgogradi rafineerimistehast ja Samara oblastis asuvat naftapumplat. 

Lukoilile kuuluv Volgogradi naftatöötlemistehas on üks riigi suurimaid, selle tootmisvõimsus on umbes 15 miljonit tonni naftat aastas.  

WSJ: Ukraina tulistas Venemaa suunas omaenda ballistilise raketi

Ukraina teatas neljapäeval, et andis lahingutingimustes esimest korda omavalmistatud ballistilise raketiga löögi Venemaa sihtmärgi pihta, teatas väljaanne Wall Street Journal.

Väljaanne märkis, et ballistiline rakett FP-7 viib Ukraina selliste riikide väikesesse rühma, mis on suutelised taolisi relvi tootma. Esialgu pole siiski veel teada, kui edukas esimene õhulöök oli.

Samas ei välista väljaanne, et Ukraina kodumaise kaitsetööstuse piiratud võimekus võib raskendada nende masstootmist, mistõttu on uute relvade debüüdil tõenäoliselt pigem sümboolne kui sõjalis-strateegiline tähendus.

Ühtlasi märkis väljaanne, et raketitulistamine on järjekordne tõend selle kohta, kuidas Nõukogude Liidu lagunemise järel kokku kukkunud Ukraina kaitsetööstus on taas tõusnud üheks moodsamaks maailmas.

Artiklis tuuakse esile, et ballistiliste rakettide arsenal annab Ukrainale võimekuse hävitada Venemaa punkreid, sildu ja hooneid.

Samuti tuuakse välja, et Venemaa ballistilised raketid on tekitanud märkimisväärset kahju Ukrainale, kus hakkavad lõppema nende usaldusväärseks allatulistamiseks vajalikud Patriot-süsteemi püüdurrakettide varud.

Venemaa droonid tabasid taas võtmetähtsusega silda Kiievi kesklinnas

Venemaa droon tabas neljapäeval taas Ukraina pealinna Kiievi kesklinnas asuvat Lõunasilda ja tekitas kahjustusi, vahendas The Kyiv Independent.

"Esialgsetel andmetel said droonirünnaku tagajärjel kannatada silla tugi, piire, teekate ja metroo kaitsev betoonkonstruktsioon," loetles Kiievi linnapea Vitali Klõtško.

"Liiklus sillal on peatatud, mis hõlmab nii metrood ja ka maapealset ühistransporti," lisas Klõtško.

Päästeteenistused tegutsesid silla juures ja spetsialistid lülitasid metroorööbastelt pinge välja. Kiievi elanike filmitud pealtnägijate kaadritel võis sillal näha leeke ja paksu suitsu.

Viimatine tabamus järgnes teistele varem päeval toimunud rünnakutele Lõunasilla vastu, kus kaks Venemaa drooni tabasid sillatugede lähedust. Pärast seda, kui sillal kriitilisi kahjustusi ei leitud, avasid linnaametnikud taas liikluse.

See oli esimene kord, kui Venemaa droonid võtsid sihikule ühe pealinna sildadest.

Alates augusti lõpust on Venemaa intensiivistanud droonirünnakuid Kiievile ja kasutanud üha enam ööpäevaringselt kiiremaid reaktiivmootoriga droone.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1520 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 537 390 (+1520);

- tankid 12 388 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 25 471 (+7);

- suurtükisüsteemid 50 592 (+37);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2175 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1683 (+0);

- lennukid 443 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robotisüsteemid  2810 (+7);

- operatiivtaktikalised droonid 542 853 (+1470);

- tiibraketid 5126 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 156 309 (+422);

- eritehnika  4780 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, The Kyiv Independent

Samal teemal

uus saatesari

väärt kuulamist

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:44

Klassikaraadio uus saatesari viib kuulaja ERSO tagatubadesse

12:39

Ukraina ründas Volgogradi rafineerimistehast Uuendatud

12:36

Kiviselg: Venemaa inimkaotused sõjas püsivad suured

12:32

Hyundai läks Sardiinias pausile kaksikjuhtimisega

12:25

Raadiouudised (02.10.2026 12:00:00)

12:20

Seadusemuudatus lihtsustab üürivõlglasega lepingu lõpetamist

12:07

Üksi elavad pensionärid saavad 200-eurose toetuse koos oktoobri pensioniga

11:58

Reet Linna: vaataja ootab minult positiivset suhtumist

11:56

Meedia: Gerhard Schröder naaseb Vene ärimaailma

11:55

Eesti-Läti liiga uustulnuk sai lisaajal esimese võidu kätte

sünnipäevahooaeg

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

01.10

Venemaa piirivalve pidas kinni Sillamäe sadamasse suundunud laeva Uuendatud

12:39

Ukraina ründas Volgogradi rafineerimistehast Uuendatud

01.10

USA-s surma mõistetud naise hukkamine ebaõnnestus

01.10

Soome parlamendisaadikute kodudest leiti võimaliku sissetungi jälgi

01.10

Eesti ei saanud kutset mitteametlikule NATO liitlaste kohtumisele Uuendatud

01.10

Venemaa ähvardas Ukrainale relvi tootvaid Euroopa ettevõtteid Uuendatud

01.10

Kinnisvara varjatud puudused tekitavad üha enam vaidlusi

01.10

Politico: Pentagon jätab võtmeliitlased NATO kohtumiselt kõrvale

01.10

Prognoos pidas ja sügis pani elektrihinna hüppama

01.10

Snaigė esitas pankrotiavalduse

ilmateade

SPORT

12:32

Hyundai läks Sardiinias pausile kaksikjuhtimisega

11:55

Eesti-Läti liiga uustulnuk sai lisaajal esimese võidu kätte

11:18

Tartu linnamaratonil selguvad ka poolmaratoni Eesti meistrid

10:41

Saaremaa rallil osaleb 161 võistluspaari, stardirivi avavad Volver ja Sõna

loe: kultuur

12:44

Klassikaraadio uus saatesari viib kuulaja ERSO tagatubadesse

09:48

Eleryn Tiit avaldas oma teise stuudioalbumi "Meil pole aega maa ja ilm"

09:31

Helmi Tohvelmani preemia pälvis Eve Mutso

01.10

Galerii: rahvusvahelisel muusikapäeval jagati muusikapreemiaid Uuendatud

loe: eeter

12:44

Klassikaraadio uus saatesari viib kuulaja ERSO tagatubadesse

11:58

Reet Linna: vaataja ootab minult positiivset suhtumist

10:42

Koit Toome käis 6500-kilomeetrisel autoreisil: võiks juba uuesti minna!

09:08

Maailmakuulus kunstnik Monster Chetwynd: armastan Onu Bellat ja Üllar Jörbergi

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (02.10.2026 09:00:00)

01.10

President Karis: õnneks on Eestis muusika tähtis

01.10

Päevakaja (01.10.2026 18:00:00)

01.10

Riigieelarve arutelu parlamendis ilmselt suuri muutusi ei too

01.10

USA jätab NATO tulevikku arutavalt kogunemiselt kõrvale mitu liitlast, sh Eesti

01.10

Tartu plaanib uut kergliiklussilda Kvissentali ja Supilinna vahele

01.10

Riigil napib raha vananenud IT-süsteemide uuendamiseks

01.10

Vene piirivalve pidas kinni Sillamäele suundunud kaubalaeva

01.10

Raadiouudised (01.10.2026 15:00:00)

01.10

Rootsis ei soovi keegi valitsust kokku panna

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo