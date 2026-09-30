Briti peaminister: Iraan oli ilmselt seotud õhubaasi vastu kavandatud rünnakuga

Suurbritannia peaminister Andy Burnham ütles, et on tugevaid viiteid Iraani seotusele kavandatud rünnakuga Fairfordi õhuväebaasi vastu. Fairford on USA ja Suurbritannia ühiskasutuses olev sõjaväebaas.

Burnhami sõnul käib tõsine uurimine ning Suurbritannia teeb tihedat koostööd USA-ga.

"Anname lisateavet õigel ajal, kuid võime kinnitada oma veendumust, et Iraan on selles asjas rolli mänginud," ütles Burnham.

Pühapäeval peeti õhuväebaasi lähedal kinni viis 20. eluaastates Briti meest, keda kahtlustatakse terroriakti ettevalmistamises. Mehed vabastati järgmisel päeval kautsjoni vastu. USA võimud teatasid seejärel, et neid mehi poleks tohtinud vabastada.

Burnhami kommentaarid on esimene ametlik kinnitus Briti võimudelt, et Iraan võis olla intsidendiga seotud.

USA president Donald Trump ja välisminister Marco Rubio vihjasid varem, et luureasutused olid kahtlusalustest teadlikud ning juhtumiga võis olla seotud mõni välisriik.

Juulis hoiatas Iraani islamirevolutsiooni kaardivägi, et peab kõiki Briti baase, mida kasutatakse Teherani ründamiseks legitiimseteks sihtmärkideks.