Hispaania rongiõnnetusele eelnes rööpa purunemine

Córdoba provintsis Adamuzi linnas toimunud kahe reisirongi kokkupõrkes hukkus 45 ja vigastada sai ligi 300 inimest. See oli üks Euroopa viimase aja kõige ohvriterohkemaid rongiõnnetusi. Esimene, erakonsortsiumile Iryo kuuluv rong sõitis rööbastelt maha ja sellele sõitis otsa teine, vastassuunas liikunud kiirrong, mis kuulus riigi raudteefirmale Renfe.

"Praegu kättesaadava teabe põhjal võib oletada, et rööpa purunemine toimus enne õnnetusse sattunud Iryo rongi möödumist ja seega enne selle rööbastelt mahasõitu," seisis CIAF-i veebisaidil avaldatud aruandes.

CIAF teatas, et rööpa purunemise põhjused on veel kindlaks tegemata ja midagi pole välistatud.

Hispaania transpordiminister Oscar Puente rõhutas, et tasane ja sirge rööbastee lõik on hiljuti renoveeritud, samas kui rööbastelt maha sõitnud rong on praktiliselt uus.

Uurimiskomisjoni esialgses aruandes jõuti järeldusele, et ühe rongi nelja vaguni parempoolsete rataste veerepindadel avastati sisselõikeid.

Reuters kirjutas teisipäeval, et uurijad tuvastasid eksklusiivses aruandes rööbasteel purunenud ühenduskoha.

Transpordiministeerium ei vastanud kommentaaritaotlusele kohe. Iryo enamusaktsionär, Itaalia riigile kuuluv raudteekontsern Ferrovie dello Stato, keeldus raportit kommenteerimast.

Raporti kohaselt leidsid uurijad Iryo rongi parempoolsetel ratastel sarnased kahjustused. Need sälgud vastavad kahjustustele, mida nähti rööbastelt mahasõidukohas purunenud rööpalõigul, lisati samas.

CIAF teatas, et on leidnud sarnaseid rattakahjustusi ka kolmelt teiselt rongilt, mis enne õnnetust sealt läbi sõitsid.

CIAF hoiatas, et raporti leide tuleb kinnitada edasiste arvutuste ja üksikasjaliku analüüsiga.