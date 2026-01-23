X!

Hispaania rongiõnnetusele eelnes rööpa purunemine

Välismaa
Hispaanias Cordoba provintsis õnnetusse sattunud rongi vrakk.
Hispaanias Cordoba provintsis õnnetusse sattunud rongi vrakk. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Välismaa

Pühapäeval Hispaanias 45 inimese hukkumise kaasa toonud rongiõnnetusele eelnes ilmselt rööpa defekt või purunemine, teatas raudteeõnnetuste uurimise komisjoni CIAF reedel avaldatud esialgses aruandes.

Córdoba provintsis Adamuzi linnas toimunud kahe reisirongi kokkupõrkes hukkus 45 ja vigastada sai ligi 300 inimest. See oli üks Euroopa viimase aja kõige ohvriterohkemaid rongiõnnetusi. Esimene, erakonsortsiumile Iryo kuuluv rong sõitis rööbastelt maha ja sellele sõitis otsa teine, vastassuunas liikunud kiirrong, mis kuulus riigi raudteefirmale Renfe.

"Praegu kättesaadava teabe põhjal võib oletada, et rööpa purunemine toimus enne õnnetusse sattunud Iryo rongi möödumist ja seega enne selle rööbastelt mahasõitu," seisis CIAF-i veebisaidil avaldatud aruandes.

CIAF teatas, et rööpa purunemise põhjused on veel kindlaks tegemata ja midagi pole välistatud.

Hispaania transpordiminister Oscar Puente rõhutas, et tasane ja sirge rööbastee lõik on hiljuti renoveeritud, samas kui rööbastelt maha sõitnud rong on praktiliselt uus.

Uurimiskomisjoni esialgses aruandes jõuti järeldusele, et ühe rongi nelja vaguni parempoolsete rataste veerepindadel avastati sisselõikeid.

Reuters kirjutas teisipäeval, et uurijad tuvastasid eksklusiivses aruandes rööbasteel purunenud ühenduskoha.

Transpordiministeerium ei vastanud kommentaaritaotlusele kohe. Iryo enamusaktsionär, Itaalia riigile kuuluv raudteekontsern Ferrovie dello Stato, keeldus raportit kommenteerimast.

Raporti kohaselt leidsid uurijad Iryo rongi parempoolsetel ratastel sarnased kahjustused. Need sälgud vastavad kahjustustele, mida nähti rööbastelt mahasõidukohas purunenud rööpalõigul, lisati samas.

CIAF teatas, et on leidnud sarnaseid rattakahjustusi ka kolmelt teiselt rongilt, mis enne õnnetust sealt läbi sõitsid.

CIAF hoiatas, et raporti leide tuleb kinnitada edasiste arvutuste ja üksikasjaliku analüüsiga.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:12

Ukraina, Venemaa ja USA alustasid Abu Dhabis rahukõnelusi

19:06

Tallinnas toimuma pidanud vehklemise EM viidi Prantsusmaale

18:55

Anton Corbijn: olen lihtsalt tüüp kaameraga – teen vigu ja näen, mis ei tööta

18:55

VAATA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel Nove Mesto lühikesel tavadistantsil? Uuendatud

18:53

Starmer taunis Trumpi sõnu NATO liitlaste väiksest panusest Afganistanis Uuendatud

18:45

ERR Brüsselis: USA tollimaksu ähvardustele on nüüd suurem valmidus vastata

18:45

Mullu langes Eestis nii kinokülastajate arv kui ka kinopiletite keskmine hind

18:40

Vormsi tahab saare ainsa poe alles hoida

18:40

Päevakaja (23.01.2026 18:00:00)

18:40

Ausa spordi eeskujuks valiti endine tippsuusataja Piret Niglas

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

09:33

Trump: USA armaada liigub Iraani suunas

13:55

Venemaa tunnistas, et ristleja Moskva uputas Ukraina

22.01

Zelenski süüdistas Euroopat tegevusetuses Ukraina sõja lõpetamisel

15:17

Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Penza oblastis asuv naftahoidla Uuendatud

22.01

Mihkelson: Zelenski oli oma kõnega Euroopa suhtes ülekohtune

22.01

Macron: Prantsuse merevägi hõivas Vahemerel Venemaalt pärit tankeri Uuendatud

22.01

Valitsus tahab teha teise pensionisamba lõhkumiskindlaks

04:43

Kantar Emor: Keskerakonna toetus tõusis seitsme aasta kõrgeimale tasemele

14:22

Venemaa võib hakata nõudma välismaal elavatelt Vene kodanikelt registreerumist

22.01

Tartus valmiv Sõpruse sild tekitab kohalikus poliitikas vastakaid arvamusi

ilmateade

loe: sport

19:06

Tallinnas toimuma pidanud vehklemise EM viidi Prantsusmaale

18:55

VAATA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel Nove Mesto lühikesel tavadistantsil? Uuendatud

18:40

Ausa spordi eeskujuks valiti endine tippsuusataja Piret Niglas

18:12

Noorim esisaja mängija lülitas konkurentsist maailma kaheksanda reketi

loe: kultuur

18:55

Anton Corbijn: olen lihtsalt tüüp kaameraga – teen vigu ja näen, mis ei tööta

18:40

Galerii: arhitektuurimuuseumis avanes näitus Tallinna vanalinna võimalikust laienemisest

18:24

Vanemuises esietendub noortelugu hirmudest ja nendega silmitsi seismisest

18:23

Kuressaare raegaleriis avati Kristina Õlleki tööde näitus

loe: eeter

14:29

Tehnilise rikke tõttu häiritud olnud Raadio 2 edastus on taastunud Uuendatud

14:01

Eesti Laulu finaalis astub uue rühmitusega üles Nublu

13:54

Aialinnuvaatleja: külmakraadid toovad linnumajadesse rohkem tiivulisi

11:57

Alvar Tiisler: Šveitsi kolimine õpetas, mis tähendab alustada kõike nullist

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (23.01.2026 15:00:00)

12:40

ERK peab ühinemiskõnelusi teise väikeparteiga

12:40

Kallas: Euroopal peab olema rohkem enesekindlust

12:25

Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu jõuab peagi riigikokku

12:25

Ilm läheb veelgi külmemaks

12:25

Raadiouudised (23.01.2026 12:00:00)

09:55

Kantar Emor: Keskerakonna toetus tõusis seitsme aasta kõrgeimale tasemele

09:50

Paide programmeerimiskooli avamine valiti Järvamaa aasta teoks

09:45

Täna tuleb kuni kaksteist külmakraadi

09:20

Raadiouudised (23.01.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo