Hispaanias taas rongiõnnetus: hukkus üks inimene, neli sai raskelt viga

Hispaanias Barcelona lähedal paiskus teisipäeva õhtul linnalähirong tugevas vihmas rööbastelt maha, kui oli sõitnud raudteele varisenud müürirusude otsa. Õnnetuses hukkus rongijuht ja neli reisijat sai raskelt vigastada.

Õnnetus juhtus vaid kaks päeva pärast kahe kiirrongi kokkupõrget Hispaania Córdoba provintsis Adamuzi lähedal, milles hukkus 42 inimest.

Kataloonia piirkondliku päästeameti inspektor Claudi Gallardo ütles õnnetuspaigal televisioonile antud kommentaarides, et õnnetuses sai vigastada 37 inimest, neist neli tõsiselt ja rongijuht hukkus. Ta lisas, et kõik reisijad on rongist välja aidatud.

Päästeteenistuste teatel saadeti Barcelona äärelinnas Gelidas asuvale sündmuskohale 20 kiirabimeeskonda ja 38 tuletõrjebrigaadi.

Linnalähirongi rööbastelt mahajooksmine leidis aset piirkonnas, kus raudteeteenused on olnud pikka aega alarahastatud ja vahejuhtumid on olnud sagedased.

Teises teisipäeva õhtul toimunud intsidendis katkes liiklus Blanesi ja Maçanet-Massanesi vahel Girona linnast lõunas, mis on samuti osa Barcelona pendelrongide võrgustikust, rööbastelt maha tulnud rongitelje tõttu, teatas Hispaania raudtee-ettevõte Adif oma avalduses.