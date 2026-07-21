X!

Riigiasutuste makstud PR-kulud erafirmadele kasvavad kiiresti

Eesti
Ministeeriumite ühishoone
Ministeeriumite ühishoone Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigiasutuste kommunikatsiooniteenuste eest makstud summad suhtekorraldusfirmadele kasvasid eelmisel aastal võrreldes 2023. aastaga poolteist korda, selgub Postimehe avaldatud ülevaatest.

Kui 2023. aastal maksti 13 suhtekorraldusettevõttele või ettevõtte grupile rahandusministeeriumi makserakenduse andmetel kokku 4,7 miljonit eurot, siis 2025. aastaks oli summa paisunud 7,3 miljoni euro peale, kirjutas Postimees teisipäeval. See teeb kahe aasta kasvuks 55 protsenti.

Sealjuures on mitme PR-firma jaoks on riigiasutused peamine leivaisa. Leht toob maksete registri ja ettevõtete majandusaasta aruannete põhjal välja, et näiteks Akkadian sai mullu üle 80 protsendi oma 2,9 miljoni euro suurusest müügitulust riigiasutuste käest. Sealjuures 1,1 miljonit tuli Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuselt (EISA) ja 0,4 miljonit tervisekassalt.

Ka Miltton New Nordics sai enam kui poole oma 3,4 miljoni euro suurusest müügitulust riigiasutuste käest, sealjuures umbes 1,6 miljonit eurot EISA-lt.

Postimehe andmeil ongi EISA suurim kommunikatsioonifirmadele maksja, olles tänavu tasunud erafirmadele suhtekorralduse eest juba ligi 900 000 eurot. Sealjuures töötab EISA-s äriregistri andmetel 479 inimest, kellest 39 tegeleb nende enda kodulehe järgi turunduse ja kommunikatsiooniga. EISA kommunikatsioonitiimi juht Kasper Elissaar põhjendas seda vajadusega tutvustada Eesti riiki välismaal kui atraktiivset töötamis- ja elukohta, ekspordikoostöö partnerit ja reisisihtkohta ning selleks palkab EISA Eesti PR-firma, et too hangiks sihtriigi PR-firmalt piirkondlikke ekspertteadmisi ja kontakte.

Loe lähemalt Postimehest.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Postimees

Samal teemal

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

09:59

KUULA OTSE | "Võimlas" vaadatakse tagasi Rally Estoniale ja jalgpalli MM-ile Uuendatud

09:52

Hispaania jalgpallikoondist tervitas kodumaal ligi kaks miljonit fänni

09:49

Trump kehtestas Kanadale uued tollimaksud

09:44

Cordelia Violet Paap: mis selles tehisintellektis nii halba on?

09:44

Säm: olen kõik päikesepaistelised päevad keldris kükitanud

09:40

Mihkel Mariusz Jezierski: õpilased ootavad selgeid TI kasutamise reegleid

09:26

Mitukümmend uut leidu aitavad selgitada ärevuse kujunemist

09:20

Raadiouudised (21.07.2026 09:00:00)

09:10

Säälik pääses esimese eestlasena suvistele X-mängudele

08:50

Teravilja kasvupind vähenes aastaga nelja protsendi võrra

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

20.07

Ukraina tabas FSB baasi okupeeritud Hersonis Uuendatud

20.07

Soomlastele teeb muret piirist 200 kilomeetri kaugusel asuv Vene keemiatehas

20.07

Ungari OTP pank ostab Luminori ära

20.07

DW: Vene desertöörid soovivad üha enam asüüli Saksamaal

20.07

Raudsik peab tõenäoliseks Iraani konflikti laienemist

20.07

Tartu turg kipub linna jaoks liiga suureks jääma

20.07

Lugeja küsib: kui pikalt säilivad sügavkülmutatud marjad?

20.07

Ligi 150 aastat kadunud seenesääsk ilmus taas välja

20.07

Finaalis domineerinud Hispaania tuli maailmameistriks Uuendatud

20.07

Justiitsministeerium tahab karmistada nikotiinitoodete müüki Uuendatud

ilmateade

SPORT

09:59

KUULA OTSE | "Võimlas" vaadatakse tagasi Rally Estoniale ja jalgpalli MM-ile Uuendatud

09:52

Hispaania jalgpallikoondist tervitas kodumaal ligi kaks miljonit fänni

09:10

Säälik pääses esimese eestlasena suvistele X-mängudele

08:10

Bigbank/Kalev täiendas koosseisu noortekoondislasega

loe: kultuur

20.07

Tallinna filmilinnaku stuudiokompleksi ehitamisega loodetakse alustada sel talvel

20.07

Narva-Jõesuu Jazzi peaesineja on Itaalia jazz-pianist Dado Moroni

20.07

Pärnu muusikafestival jõudis pea 35 000 muusikasõbrani

20.07

Pildid: grupinäituse "Loor. Ühendades sisemaastikke" avamine

loe: eeter

09:44

Säm: olen kõik päikesepaistelised päevad keldris kükitanud

20.07

Marek Sadam: meil Mikuga on alati millestki rääkida ja millestki vaikida

20.07

Marek Miil: jalgpalli avatseremoonia teleülekannet niisama tegema ei satu

20.07

Arborist Oskar Hütt: puu otsa ronimine nõuab professionaalset meeskonnatööd

Raadiouudised

20.07

Päevakaja (20.07.2026 18:00:00)

20.07

Justiitsministeerium karmistab nikotiinitoodete müüki

20.07

Ilm läheb jahedamaks ja on sajune

20.07

Raadiouudised (20.07.2026 15:00:00)

20.07

Tallinna Filmilinnaku stuudiokompleksi ehitamisega loodetakse alustada sel talvel

20.07

Keskkonnainvesteeringute Keskus laiendas elektriautode laadimistaristu toetust

20.07

Raadiouudised (20.07.2026 12:00:00)

20.07

Raadiouudised (20.07.2026 09:00:00)

19.07

Tallinnas öösiti kiirendavad mootorratturid häirivad linnaelanike rahu

19.07

Tallinna vanalinnas seisavad tühjana ja hooldamata mitmed linnale kuuluvaid hooned

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo