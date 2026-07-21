Riigiasutuste makstud PR-kulud erafirmadele kasvavad kiiresti

Kui 2023. aastal maksti 13 suhtekorraldusettevõttele või ettevõtte grupile rahandusministeeriumi makserakenduse andmetel kokku 4,7 miljonit eurot, siis 2025. aastaks oli summa paisunud 7,3 miljoni euro peale, kirjutas Postimees teisipäeval. See teeb kahe aasta kasvuks 55 protsenti.

Sealjuures on mitme PR-firma jaoks on riigiasutused peamine leivaisa. Leht toob maksete registri ja ettevõtete majandusaasta aruannete põhjal välja, et näiteks Akkadian sai mullu üle 80 protsendi oma 2,9 miljoni euro suurusest müügitulust riigiasutuste käest. Sealjuures 1,1 miljonit tuli Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuselt (EISA) ja 0,4 miljonit tervisekassalt.

Ka Miltton New Nordics sai enam kui poole oma 3,4 miljoni euro suurusest müügitulust riigiasutuste käest, sealjuures umbes 1,6 miljonit eurot EISA-lt.

Postimehe andmeil ongi EISA suurim kommunikatsioonifirmadele maksja, olles tänavu tasunud erafirmadele suhtekorralduse eest juba ligi 900 000 eurot. Sealjuures töötab EISA-s äriregistri andmetel 479 inimest, kellest 39 tegeleb nende enda kodulehe järgi turunduse ja kommunikatsiooniga. EISA kommunikatsioonitiimi juht Kasper Elissaar põhjendas seda vajadusega tutvustada Eesti riiki välismaal kui atraktiivset töötamis- ja elukohta, ekspordikoostöö partnerit ja reisisihtkohta ning selleks palkab EISA Eesti PR-firma, et too hangiks sihtriigi PR-firmalt piirkondlikke ekspertteadmisi ja kontakte.

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