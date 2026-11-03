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Soome jäähokiliit juhib võitlust Venemaa eemalhoidmiseks MM-ilt

Välismaa
Soome hokikoondise mängija Olli Määttä tänavu mais peetud MM-i finaalmängus Šveitsi vastu.
Soome hokikoondise mängija Olli Määttä tänavu mais peetud MM-i finaalmängus Šveitsi vastu. Autor/allikas: SCANPIX / SPP Sport Press Photo / Alamy
Välismaa

Soome jäähokiliit teatas, et kasutab kõiki võimalikke vahendeid, et hoida Venemaa jäähoki maailmameistrivõistlustelt eemal pärast seda, kui spordivaldkonna rahvusvaheline kõrgeim kohus tegi otsuse, millega kohustas lubama Venemaa tagasi võistlustele.

Spordiarbitraažikohus (CAS) otsustas eelmisel nädalal, et Venemaal tuleb taas lubada osaleda Rahvusvahelise Jäähokiföderatsiooni (IIHF) võistlustel. Sellega tühistas kohus alaliidu otsuse jätta Venemaa koondised oma võistlustelt kõrvale pärast Vene relvajõudude täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal.

Soome jäähokiliit teatas, et võttis nädalavahetusel ühendust teiste IIHF-i liikmesliitudega ning arutelud jätkuvad sel nädalal.

"Praegu püüame koondada võimalikult palju riike, et anda IIHF-ile teada: praeguses olukorras ei mängi meist keegi Venemaa vastu," ütles Soome jäähokiliidu president Heikki Hietanen avalduses.

"See avaldab olukorrale palju suuremat mõju kui üksnes meiepoolne avaldus. Meie seisukoht on, et me ei mängi Venemaa vastu seni, kuni jätkub agressioonisõda Ukraina vastu," teatas ta.

Soome jäähokiliidu teatel algas esmaspäeval IIHF-i juhatuse kahepäevane koosolek, mille peamine teema on Venemaa küsimus.

"Pärast koosoleku lõppu on IIHF-i ülesanne sellest avalikkust teavitada," lisas Hietanen. "Loomulikult olen Soome seisukoha selles küsimuses selgelt välja öelnud ning jätkame selle nimel tööd ka homme."

Samal ajal teatasid Turu linna võimud esmaspäeval, et linn loobub 2028. aasta jäähoki juunioride maailmameistrivõistluste korraldamisest, kui Venemaal lubatakse turniiril osaleda.

Turu linnavalitsuse esindajate sõnul oleks turniiri korraldamine koos Venemaa koondise osalemisega vastuolus omavalitsuse väärtuste ja eetiliste põhimõtetega.

"Tegutseme oma väärtustest lähtudes ka siis, kui see tähendab loobumist olulistest sündmustest ja nendega kaasnevatest võimalustest," ütles Turu linnapea Piia Elo.

"Niikaua kui Venemaa peab Ukrainas agressioonisõda, ei saa me nõustuda sellega, et Venemaa koondis mängib Turus," rõhutas linnapea.

Elo avaldas lootust, et IIHF ja Soome valitsus leiavad lahenduse, mis takistab Venemaa osalemist. Turu linnapea kinnitas, et linn on endiselt valmis turniiri korraldama, kui Venemaa sellest kõrvale jäetakse.

Esimene turniir, kus IIHF on CAS-i otsuse kohaselt kohustatud lubama Venemaa osalemist, on 2027. aasta detsembris Kanadas toimuvad juunioride maailmameistrivõistlused.

Esmaspäeval teatas ka Rootsi mööblifirma AJ Products, kes on sponsoreerinud meeste jäähoki maailmameistrivõistlusi alates 1989. aastast, et loobub Venemaa osalemise tõttu järgmise aasta turniiri sponsoreerimisest.

Valtonen: Soome keelab Vene sportlaste riiki sisenemise

Soome välisminister Elina Valtonen teatas esmaspäeval, et kui Venemaa jätkab sõda, ei ole Vene sportlased 2027. aastal Soomes teretulnud.

Valtonen märkis, et Soome toetab Venemaa sportlaste Schengeni alale sisenemise piiramist. Euroopa Komisjon juba tegeleb selle küsimusega, lisas Valtonen sotsiaalmeediaplatvormil X.

"Kavatsen lähipäevil edendada vajalike meetmete rakendamist," kirjutas Valtonen.

Ta teatas, et pöördus juba oktoobris toimunud EL-i välisasjade nõukogu istungil kirjalikult Euroopa kolleegide poole ettepanekuga piirata Venemaa sportlaste pääsu kogu Schengeni alale.

2027. aasta meeste jäähoki maailmameistrivõistlused peaksid toimuma Saksamaal 13.–30. maini. Schengeni alale sisenemise piirangud takistaksid Venemaa sportlaste osalemist Euroopa riikides toimuvatel võistlustel.

Soome välisministeerium teatas 12. oktoobril, et Valtonen kutsus EL-i riike üles lõpetama täielikult Venemaa kodanikele turistiviisade väljastamise kuni sõja lõpuni Ukrainas. Soome teiste ettepanekute hulgas on ka Schengeni viisade väljastamise keelamine Vladimir Putini lähikondlastele ning viisapiirangute kehtestamine Venemaa sportlastele.

Soome välisministeeriumi andmetel väljastasid Schengeni ala riigid 2025. aastal Venemaa kodanikele ligi 500 000 turistiviisat.

Ukraina välisminister Andri Sõbiha, viidates esmaspäeval toimunud Venemaa rünnakule Ukraina küla vastu, milles hukkus 26 inimest, kutsus riike üles boikoteerima Venemaa osalemist tipptasemel spordivõistlustel.

"Venemaa väärib hukkamõistu, isolatsiooni ja tagajärgi, mitte tagasipöördumist rahvusvaheliselt aktsepteeritud riigi staatusesse," kirjutas Sõbiha sotsiaalmeediaplatvormil X. "Venemaa kuritegusid ei saa lahutada tema lipust, rahvuskoondistest ega püüdlustest taastada oma rahvusvahelist legitiimsust."

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, LIGA.net

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