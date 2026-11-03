USA kohtunik tõrjus valitsuse surve osariikidele mittekodanike hääletamise küsimuses

USA kohtunik keelas esmaspäeval ajutiselt president Donald Trumpi administratsioonil jätkata plaani elluviimist, mille eesmärk on administratsiooni sõnul takistada mittekodanikel valimistel hääletada. Kriitikute hinnangul võib aga valitsuse kava võtta hääletamisvõimaluse ka hääleõiguslikelt valijatelt ning rikkuda osariikide pädevust valimiste korraldamisel.

USA ringkonnakohtunik Tanya Chutkan keelas justiitsministeeriumil ja sisejulgeolekuministeeriumil saata osariikidele nimekirju registreeritud valijatest, kes administratsiooni väitel ei pruugi olla USA kodanikud. Samuti keelas ta ministeeriumidel nõuda osariikide valimisametnikelt nende valijate hääletussedelite eraldamist või nende arvestamata jätmist seni, kuni valijate kodakondsus on tõendatud.

See otsus on järjekordne õiguslik tagasilöök president Trumpi püüdlustele kehtestada föderaalvalitsuse kontroll valimiste korraldamise üle enne teisipäeval, 3. novembril toimuvaid vahevalimisi. Trumpi vabariiklastest parteikaaslased võitlevad selle nimel, et säilitada enamus Kongressi mõlemas kojas.

USA seaduste kohaselt ei ole mittekodanikel lubatud valimistel hääletada ning kõik olemasolevad andmed näitavad, et selliseid juhtumeid esineb äärmiselt harva. Trump, kes väidab ekslikult, et kaotas 2020. aasta presidendivalimised pettuse tõttu, on aga pikka aega süüdistanud osariike – kelle ülesanne on valimisi korraldada – mittekodanike hääletamise võimaldamises.

Viimase kuu jooksul on Trumpi administratsioon hoogustanud valimisametnike survestamist seoses väidetava mittekodanike hääletamisega. Administratsioon saatis California ja Washingtoni osariigi ametnikele kirjad, milles nõudis, et nad ei arvestaks nende valijate hääletussedeleid, kes on kantud administratsiooni koostatud nimekirjadesse ja kelle puhul kahtlustatakse, et nad ei ole USA kodanikud.

Vastuseks palusid valimisõiguste ja eraelu puutumatuse kaitsjad kohtunik Chutkanil ajutiselt keelata administratsioonil selliste nimekirjade saatmine osariikidele ja vastavate nõudmiste esitamine. Hagejate väitel rikkus administratsioon 1974. aasta eraelu puutumatuse seadust, mis piirab föderaalvalitsuse võimalusi avaldada tundlikku isikuinfot.

Justiitsministeerium teatas laupäeval kohtule esitatud dokumendis, et Californiasse ja Washingtoni saadetud kirjad olid osa jõupingutustest jõustada föderaalseadust, mis keelab mittekodanikel valimistel hääletada. Ministeeriumi sõnul ei kujutanud need kirjad endast eraldiseisvat poliitikat, mille suhtes föderaalkohtul oleks otsustuspädevus.

Selle nädala alguses lükkas Los Angeleses tegutsev föderaalkohtunik tagasi justiitsministeeriumi taotluse kohustada Californiat ajutiselt kõrvale panema enam kui 20 000 registreeritud valija posti teel saadetud hääletussedelit. Ministeeriumi väitel ei olnud need valijad tõenäoliselt USA kodanikud.

Washingtonis tegutsev kohtunik Chutkan, kelle nimetas ametisse endine demokraadist president Barack Obama, märkis, et administratsiooni andmed ei pruugi olla usaldusväärsed. Seetõttu on oht, et seaduslikult registreeritud valijad jäetakse hääleõigusest ilma. Apellatsioonikohus lükkas reedel tagasi justiitsministeeriumi taotluse kehtestada edasikaebamise ajaks erakorraline korraldus.

Samuti kohustas föderaalkohtunik San Franciscos reedel justiitsministeeriumi lõpetama osariikide ja kohalike omavalitsuste valimisametnike ähvardamise kriminaalsüüdistustega, kui nad ei täida Trumpi administratsiooni nõudmisi seoses väidetava mittekodanike hääletamisega.