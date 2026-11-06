Venemaa šamaanid vaidlevad kaamelite ohverdamise üle

Venemaa Irkutski oblastis tegutsev šamaan Artur Tsõbikov teatas kavatsusest ohverdada 60 kaamelit, et aidata sellega kaasa Venemaa vägede võidule agressioonisõjas Ukraina vastu. Ohverdamise plaan tekitab vastuseisu teistes šamaanides, kes aga ei julge sellele avalikult vastu vaielda, kuna kardavad riigivastaseks tembeldamist.

Plaanist alustada ohverdamiste seeriat rääkis šamaan Tsõbikov (53) väljaandele Ljudi Baikala (e.k. Baikali inimesed), ning seda vahendas Valgevene sõltumatu väljaanne Charter97.org.

Angarskis tegutsevat organisatsiooni Igavesti sinine taevas juhtiv Tsõbikov kavatseb alustada ohverdamismaratoni 2026. aasta novembris ning ohverdada aasta jooksul iga kuu viis kaamelit.

Šamaani sõnul peaksid rituaalid aitama eemaldada Venemaalt negatiivsust ja igasuguseid probleeme. Ajakirjanikega vesteldes täpsustas ta, et soovib, et sõda Ukraina vastu lõppeks võimalikult kiiresti võiduga.

Väljaande Ljudi Baikala andmetel korraldas Tsõbikov samasuguse rituaali juba 2019. aastal. Toona tapeti Angarskis viis Burjaatiast kohale toodud kaamelit. Seejärel loomad tükeldati ning nende säilmed põletati rituaalsel tuleriidal. Šamaan põhjendas ohverdamist väidetava vajadusega tugevdada Venemaad ja selle rahvaid.

Toona kritiseerisid rituaali loomakaitsjad, aktivistid ja teiste šamaaniorganisatsioonide esindajad. Näiteks teatas Burjaatia Vabariigi pealinnas Ulan-Udes tegutsev šamaanikeskus Tenger, et burjaatide jaoks on kaamel püha loom ning seda ei ohverdata.

Venemaa veterinaar- ja fütosanitaarjärelevalveamet Rosselhoznadzor trahvis tookord Tsõbikovi organisatsiooni esindajaid loomade transportimisel veterinaareeskirjade rikkumise eest 3000 rublaga (umbes 30 euroga). Politsei otsustas loomade julma kohtlemise asjus kriminaalmenetlust mitte algatada.

Ka praegune algatus on tekitanud ühiskondlikes organisatsioonides pahameelt, märkis Charter97. Samas kardavad šamaanide kogukonna esindajad Tsõbikovit avalikult kritiseerida. Üks väljaandega anonüümselt vestelnud burjaadi šamaan selgitas, et algatuse vastased kardavad, et neid hakatakse pidama ebapatriootlikeks.

"Kes on Arturi vastu, on Venemaa vastu. Kui teda kritiseerima hakata, muututakse automaatselt rahvavaenlaseks," ütles vestluspartner.

Tsõbikov on toetanud Venemaa sissetungi Ukrainasse alates sõja algusest. Ta korraldab Venemaa sõjaväelaste toetuseks rituaale, annab neile amulette ja loeb kaitsepalveid.

2024. aastal rääkis šamaan, et 17 tema organisatsiooni liiget on läinud rindele. Nende seas oli mobiliseerituid, lepingulisi sõjaväelasi ja vabatahtlikke. Osa neist on hukkunud.

Samal ajal astus ohverdamisidee vastu tuva šamaan Alef­tina Sagan-Ool. Tema sõnul ei peata loomade surm sõda ning Tsõbikovi algatus on traditsioonilisele šamanismile võõras. Ta rõhutas, et tuva ja burjaadi traditsioonides kaameleid ei ohverdata.