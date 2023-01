Ülo Mattheus: šamaanid Ukraina sõjateatris

2019. aasta märtsis alustas Sahha (Jakuutia) šamaan Aleksandr Gabõšev jalgsi teekonda Jakutskist Moskvasse Punasele väljakule, et Venemaa isevalitsejas pesitsev deemon šamaanirituaalidega temast välja ajada. Selleks oli tal plaanis süüdata Kremli müüri ääres lõke, ohverdada tulele kumõssi ja hobusekarvu ning šamaanitrummi saatel lugeda palve, mille mõjul deemon laseb Vladimir Putini vabaks ja Putin lahkub võimult. See avanuks Gabõševi arvates võimaluse taastada Venemaal demokraatia ja harmoonia.

Umbes 8500 kilomeetri pikkusest teekonnast jõudis rahumeelne šamaan läbida 3000 kilomeetrit. Teel kohtus ta inimestega, rääkis nendega oma eesmärkidest ja tal tekkis hulganisti saatjaid ning mõttekaaslasi. Burjaatias Võdrino küla juures ta vahistati.

Tjumenis elava kirjaniku Viktor Jegorovi sõnul näeb Gabõšev end valguse jõudude eestvõitlejana, kelle eesmärk on kurjus riigitüüri juurest minema tõrjuda, kuna see on ohuks kogu inimkonnale. Jegorovi hinnangul on Gabõšev eeskujud selleks leidnud oma rahva folkloorist, ennekõike eeposest "Olonhoo". Praeguse seisuga on Gabõšev sundravil Ussuriiski lähedal Zaretšnojes asuvas erirežiimiga psühhiaatriahaiglas, kuigi arstlik vajadus selleks puudub.

Šamaanid ja Putin

Möödunud aasta novembris jõudis portaali The Insider vahendusel avalikkuse ette Venemaa Föderaalse Valveteenistuse plaan,1 kuidas kaitsta valveteenistuse töötajaid rünnakute eest, mille instrumentideks on muu hulgas religioossete (või pseudoreligioossete) organisatsioonide mõjutused ja hüpnoos.

Erilist ohtu nähakse isikutes, kes on võimelised valveteenistuse "personali psühholoogiliselt nakatama ja kellel on hüpnootilised võimed". Sellised rünnakud võivad viidatud dokumendi kohaselt vähendada valveteenistuse personali psühholoogilist stabiilsust, neid moraalselt desorienteerida ja viia nad seisundisse, kus nad on võimetud osutama vastupanu.

Siit võib leida selgituse, miks šamaan Gabõšev on suletud seitsme luku taha ega lasta tal vabalt tegutseda. Kremli diktaator võtab šamaane tõsiselt, ja veelgi enam, tal on šamaanidega oma suhe. Väga palju sellest avalikkuse ette jõudunud ei ole ning üheks peamiseks allikaks neil teemadel on olnud Vene ajaloolane ja publitsist Valeri Solovei, kes tugineb omaenda kinnitusel Kremli siseringi allikatele. Järgnev on lühikokkuvõte Solovei räägitust.

Väidetavalt korraldati Putinile esimene kohtumine šamaaniga 2002. aastal, võimalik, et lihtsalt nalja pärast – et võib-olla saab Putin šamaani käest vastused teda vaevavatele küsimustele, mis puudutavad riigi valitsemist ja tulevikku. Paraku olnud tegemist teadmamehega, kelle ennustused läksid väga paljus täide ja kes ennustas Putinile teatud asjaolude täitumise korral suurt tulevikku.

Putin suhelnud tema usalduse võitnud šamaaniga iga nädal, et leida oma otsustele tuge. Solovei sõnul olevat Putinil messialikud kalduvused, ta uskuvat oma erilisse missiooni, millele otsivat tuge okultistlikest kanaleist. Sellest esimesest kohtumisest olevat alanud Putini usk teadmameeste imevõimetesse.

Paraku oli šamaan juba vana ja Solovei mäletamist mööda millalgi 2006-2007 ta suri. Järgmiste teadmameestega, keda Putinile vahendas tõvalasest kaitseminister Sergei Šoigu või teised lähikondsed, ei olnud Putini kogemused sugugi nii head. Neli tõva šamaani, kes olid ennustanud Putinile suurt edu Ukraina sõjas, lasknud Putin valeennustuse tõttu hukata ja panna šamaanide pead nende kodumajade ette vaatamiseks välja.2

Surma fetišeerimine

"Putini võimu ülistav õigeusu papp Andrei Tkatšov jutlustab, et sõjaväljal elu andmine on õilis tegu."

Sõja hind Venemaale on kohati kuni 800 või enamgi hukkunut päevas. Okupantide surnukehad vedelevad lahinguväljal, ära koristada pole neid pideva tule tõttu võimalik ja iga järgnev rünnak toimub üle laipade. Putini võimu ülistav õigeusu papp Andrei Tkatšov jutlustab, et sõjaväljal elu andmine on õilis tegu, see on parem kui viinauimas oma oksesse lämbuda või muul rumalal viisil elu kaotada.

"Parem surra relv käes nagu kangelane, nagu mees. Jõuad veel palvegi öelda ja oledki paradiisis!" on papp veendunud,3 korrates ruuporina Putini sõnumit Vene emadele möödunud aasta novembris. Putin andis surmale kammertooni, märkides, et sõjas surra tähendab seda, et elu pole raisatud asjata. See on olnud elu(!) ja mitte viinasurm.4

Burjaadi laamad loevad palveid sõtta minevatele meestele, tõva šamaanid taovad trummi, et kurje vaime sõduritest eemale peletada ja Vene sõdur lööb risti ette just viiv enne, kui granaat õhus lendavalt droonilt talle kaela sajab.

Kui ajakirjandusest on ehk jäänud mulje, et mobilisatsioon on sunniviisiline ja Vene mees tegelikult sõtta minna ei taha, siis nii see ei ole. Esimene mobilisatsioon filtreeris välja need, kes tõesti sõtta minna ei soovinud ja otsustasid Venemaa tolmu jalgelt pühkida. Valdavalt oli see paremini toime tulev ja haritum keskklass. Nii jäi mobilisatsioonireservi alles võimule kuulekam ja kehvemal järjel olev osa valdavalt nn depressiivsetest piirkondadest.

Teatud kontingenti neist meelitab sõtta petlik võimalus raha teenida või varandust kokku röövida, teised lasevad end mõjutada propagandast ja uskuvad ehk siiralt, et kodumaa eest tuleb sõdida. Nende otsuste taga on lõpuks ka suure Vene impeeriumi narratiiv, mis nad kuulekalt riigi eest surema viib. Wagneri palgaarmee koosseisus osalevad lahingutegevuses ka vanglatest värvatud kriminaalid, kellele on antud hägune lootus, et kui nad on pool aastat ära teeninud, saavad nad amnestia. Kuid see reserv hakkab juba ammenduma.

Ukraina kaitseväelased on kirjeldanud Vene üksuste rünnakuid kui mingit zombifilmi, kus okupandid tulevad lainetena peale ja lasevad end kuulipilduja- ja granaadiheitjate tulest maha tappa. Valikut neil palju pole, sest taganedes lastaks nad maha omade poolt. Ukrainale tähendab see ränka tööd ja ajakadu, sest see mass tuleb "läbi töödelda". See kulutab ka nende reserve ja toob kaasa kaotusi elavjõus.

Venemaa taktika on tohutut inimmassi ohvriks tuues luua endale ajavaru, et välja õpetada õppelaagritesse kogutud mobiliseeritud ja alustada uut pealetungi. Kõneldud on ka uuest mobilisatsioonist, kuna olemasolev inimressurss ammendub kasutatud taktika tõttu kiiresti.

Sõjanduseksperdid pakuvad variante

Rinde suhteline paigaltammumine tekitab paratamatult kärsitust ning paneb küsima, kui kaua see kõik veel kestab ja millal Ukraina alustab uut pealetungi. Sõjanduseksperdid pakuvad sõja käigule erinevaid stsenaariume ja ajagraafikuid. Kõneldakse sellest, et Ukraina suur pealetung on ettevalmistamisel ja see kindlasti toimub, kuid selle aeg sõltub sellest, kui kiiresti saavutatakse selleks vajalik võimekus, mis omakorda sõltub lääne relvatarnetest ja ajast, mis kulub selle tehnika omandamiseks. Põhilised stsenaariumid, sh pessimistlikud, on järgmised.

1) Kui Vene ründevõime on ammendunud ja uute mobiliseeritute kontingent hävitatud, alustavad Ukraina relvajõud mingil ajahetkel pealetungi. Tõsisemaks läbimurdeks võib kuluda siiski veel mitu kuud, kuni Ukrainal on selleks piisav relvastus ja ettevalmistus. Seni on lääne ründerelvastuse tarned jäänud napiks. Suuremat edu loodab Ukraina saavutada millalgi suve teisel poolel ja vabastada okupeeritud alad hiljemalt 2023. aasta lõpuks.

Üksmeelel ei olda Krimmi küsimuses. Osa sõjanduse eksperte ja Ukraina arvamusliidreid on avaldanud veendumust, et ka Krimm tuleb vabastada sõjalisel teel või koguni esmajärjekorras, teiste arvates peaks Krimmi osas leitama diplomaatiline lahendus pärast seda, kui muu osa Ukraina territooriumist on vabastatud.

Ka pärast Ukraina territooriumi okupatsioonist vabastamist jätkub piiril lokaalne lahingutegevus ja raketilöögid vastase poolele, kuni sõlmitakse rahuleping. Kuna Putin Venemaa kaotust tunnistava rahulepinguga tõenäoliselt ei nõustu, on lepingu sõlmimine uue administratsiooni poolt mõeldav alles pärast tema võimult lahkumist.

2) Pidevale mobilisatsioonile ja uutele reservidele tuginedes jätkab Venemaa pealetungi või vähemasti üritab seda teha. Kitsam eesmärk on kogu Donetski ja Luhanski oblasti okupeerimine, kuid kõneldud on ka rünnakust põhja poolt Kiievi või Harkivi suunas. Kuna mõlemad pooled on välja kurnatud ja kummalgi pole ülekaalu, jääb rinne siiski püsima enam-vähem sinna, kus see parajasti on.

Selline positsioonisõda jätkub kaua. Lääs väsib ja Ukraina on sunnitud sõlmima Minsk 3 tüüpi ebaõiglase rahu. Kõneldud on ka nn Korea lahendusest, kus juba okupeeritud territooriumid jäävad Venemaale. Mõned vaatlejad, keda võlub arvumaagia, on välja käinud, et Korea eeskujul saaks piiri tõmmata 38. idameridiaanile, mis läbib Ida-Ukrainat umbkaudu praegusel rindejoonel. Koreas nimelt pandi piir paika 38. põhja paralleeli järgi.

3) Deus ex machina. Putin kõrvaldatakse võimult või ta tapetakse ja sõda katkeb hoobilt, mille tulemusel Venemaa viib oma väed Ukrainast välja. Pole välistatud ka võimalus, et vahetunud võim jätkab sõjategevust või et Venemaal puhkeb kaos ja kodusõda, mistõttu Venemaa on sunnitud keskenduma oma siseprobleemidele ja taandub Ukrainast seetõttu.

4) Putin laseb käiku tuumarelva. Ka siin on võimalikud variandid sõltuvalt sellest, kas kasutatakse taktikalist või strateegilist tuumarelva. Üldine seisukoht on see, et Venemaa taktikalise tuumalöögi korral annavad NATO riigid hävitava vastulöögi tavarelvastusega. Üks võimalikke sihtmärke on seejuures Putin ise.

Strateegilise tuumarelva kasutamist Venemaa poolt väga ei usuta, sest arvatavalt on NATO võimeline Venemaa tuumalööke ennetama ja nii puudub sel mõte. See annab lootust, et globaalset mõõtu tuumasõda ei puhke. Aga apokalüptikud ei välista mõistagi ka hullemaid stsenaariume.

Mida astroloogid ennustavad?

Ukraina ajakirjanikud on olnud varmad küsitlema nii tarolooge kui ka astrolooge ning nendega tehtud intervjuud on läinud eetrisse tõsistel poliitikakanalitel. Ennustamine on teatud mõttes teraapia, positiivne sisendus, mida ukrainlased ja küllap ka muu progressiivne maailm vajab. Ukrainlased ootavad ennustajailt võidusõnumit, mida sõjatandrilt ei tule ega tule, ja nood pole kadedad seda pakkuma.

Ühe põhjalikuma ülevaate astroloogide ennustustest tegi möödunud aasta oktoobris filosoof ja okultismi asjatundja Andrei Kosmatš.5 Tema sõnul algab 2023. aasta jaanuaris Ukraina sõja neljas etapp, mis lõpeb Ukraina võiduga tõenäoliselt märtsis või veidi hiljem. Selle määrab ära Marsi ja Pluuto asend taevakaardil. Märtsis sulgub ajasõlm, mis sai alguse 1917. aasta murrangulistest sündmustest Venemaal.

"Kosmatši hinnangul võib Venemaa peaministriks saada julgeolekunõukogu sekretäri ja FSB endise direktori Nikolai Patruševi poeg Dmitri Patrušev."

23. märtsil siseneb Pluuto Veevalajasse, mis muudab kogu senist maailmakorraldust ja algab uue maailmakorra loomine. Võim Venemaal läheb üle jõustruktuuridele, ametisse määratakse uus peaminister, kes samuti pärineb jõustruktuuridest. Kosmatši hinnangul võib Venemaa peaministriks saada julgeolekunõukogu sekretäri ja FSB endise direktori Nikolai Patruševi poeg Dmitri Patrušev, kelle horoskoop on Putinile kõige lähedasem. See on oluline sellest aspektist, et presidendi surma korral läheb võim üle peaministrile, mida ka järgnevalt ennustatakse.

Otsustavad sündmused jäävad Kosmatši selgitusel 20. aprilli ja 5. mai vahele, kuna toimuvad määrava tähtsusega sündmused – päikesevarjutus 20. aprillil ja Kuu poolvarjutus 5. mail. Millalgi selles ajavahemikus saab Putini elutsükkel läbi. Fataalse tähendusega planeediks on Neptuun, mis on seotud mürgitamisega. Selleks kasutakse Kosmatši arvates ilmselt midagi eriti peent NKVD mürgimeistri Grigori Mairanovski rikkalikust arsenalist.

Järgnevatel kuudel tähtede seis pingestub, see võib Venemaal kaasa tuua mingi katastroofi, Kosmatši arvates võib see olla õnnetus mõne tuumajaamaga. Juulis-augustis peaks Krimm minema tagasi Ukrainale, sügisel korraldatakse Venemaal erakorralised presidendivalimised, kuid paralleelselt valimistega algab Venemaal revolutsioon, riik variseb kokku ja langeb kaosesse, mis kestab vähemalt poolteist aastat.

Veeda-astroloog Alakh Niranjan

Väga põhjalikke ennustusi pakub ka veeda-astroloog Alakh Niranjan (Алакх Ниранжан), kes mõnevõrra teistele planeetidele (Jupiter, Saturn, Marss) tuginedes näeb põhilises ette enam-vähem sama tulevikku kui Kosmatš ja ennustab Ukrainale sõjas kindlat võitu. Jaanuaris-veebruaris toimuvad Ukraina ja Vene vägede vahel raevukad lahingud, millele järgneb Venemaa kaotuste periood ja murrang sõja käigus aprillis-mais.

Samal ajal ja tõenäoliselt vägivaldselt vahetub võim Venemaal. Edasi algab suveperioodil verine võimuvõitlus, rahvarahutused ja Vene eliidi füüsiline hävitamine nagu see juhtus 1917. aastal. Sellega kaasneb sügisel kogu Vene riigi füüsiline häving, mille tagajärjel sellist Venemaad, nagu see on praegu, enam ei ole ega tule.

Mõned tükid, nt Königsberg (Kaliningrad), osa Kaukaasiast või midagi Kaug-Idast, võivad Venemaa küljest ka ära kukkuda. 2024. aastal toimuvad Venemaal presidendivalimised ja Venemaa formeerub uuesti teistsugusel kujul. Ka Ukrainale saab Niranjani sõnul olema oluline 2024. aasta, sest siis peab Ukraina olema tõestanud, et ta on olnud väärt kõike seda toetust, mida talle lääneriigid on andnud.

Kui see õnnestub, võib Ukrainast kujuneda mentorriik, kelle eeskujul muutuvad väärtushinnangud kogu maailmas. Kuid arvestades Ukraina korruptsiooniprobleeme võib riik selles ka ebaõnnestuda. President Zelenski valitakse selle ennustuse kohaselt 2024. aastal presidendiks tagasi, kuid tema käekäik sõltub sellest, kas Ukrainast saab riik, mis kannab talle pandud ootusi.6

Aga tegelikult?

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi sõnul läheb 2022. aasta 23. veebruari piirile tagasijõudmiseks Ukraina relvajõududel täiendavalt vaja 300 tanki, 600–700 jalaväe lahingumasinat ja pool tuhat haubitsat.7 Ja mõistagi lahingumoona selle kõige jaoks. 1991. aasta piirile jõudmiseks kuluks sõjatehnikat küllap mõnevõrra rohkem.

Lääneriikide hoiakutes on nüüd juba näha ka murrangulisi muutusi, mille tulemusel on Ukraina saanud või lähiajal saamas ka rasket ründerelvastust ning kaugmaarakette. Kui see nii on, siis kokkuvõttes määrab relvastus sõja käigu ja lõpptulemuse kindlamini kui ükski ennustus. Rõhk on siin sõnal "kui". Sest kui relvastust pole piisavalt, siis tuleb loota šamaanidele, astroloogidele ja kaardipanijale, kes ehk näevad ka mõnda ootamatut lahendust, mis relvadest ei sõltu.