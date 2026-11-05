Riigieelarve eelnõule tuli 95 muudatusettepanekut

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) esitas 44, Keskerakonna fraktsioon 13, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ning riigikogu liikmed Jaak Aab, Ester Karuse, Andre Hanimägi, Tanel Kiik ning Züleyxa Izmailova seitse ja Isamaa fraktsioon kaheksa muudatusettepanekut.

Riigikogu liikmed esitasid eraldi kokku 20 muudatusettepanekut, mille hulgas on Helmen Küti, Jaak Valge, Tanel Kiige, Helir-Valdor Seederi, Enn Eesmaa, Heljo Pikhofi, Andre Hanimägi, Rene Koka, Jaak Aabi, Madis Kallase, Züleyxa Izmailova, Ester Karuse, Riina Sikkuti, Reili Ranna, Eero Merilinnu, Helle-Moonika Helme, Tiit Marani, Lauri Läänemetsa, Kersti Sarapuu, Anti Allase ja Lauri Laatsi ühiselt esitatud üks muudatusettepanek, samuti Kalev Stoicescu (seitse), Eerik-Niiles Krossi (kaks), Tõnis Lukase (kolm), Aivar Koka (kaks), Jaak Valge, Priit Sibula, Lea Danilson-Järgi, Helle-Moonika Helme, Jaanus Karilaidi ning Riina Sikkuti ja Tanel Kiige ettepanekud.

Valitsuse algatatud 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (1037 SE) kohaselt on riigieelarve tulude maht tuleval aastal 19,4 miljardit, kulude maht ligi 20,2 miljardit ning investeeringute maht ligi 1,2 miljardit eurot. Tuleva aasta eelarve puudujääk on neli protsenti SKP-st, mille kohaselt ületavad kulud tulusid 0,8 miljardi euroga,

Eelnõu kohaselt kasvavad riigieelarve tulud järgmisel aastal 850,7 miljonit eurot ehk 4,6 protsenti. Kulude kogumaht kasvab aastaga 658 miljonit ehk 3,4 protsenti ning investeeringute kogumaht väheneb 9,6 protsenti.

Rahanduskomisjon alustab eelarvele laekunud muudatusettepanekute läbivaatamist neljapäevasel istungil.