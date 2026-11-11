Norstat: Keskerakond suurendas edu Isamaa ees veelgi

Liidrikohta hoidva Keskerakonna toetus on viimase kolme nädalaga tõusnud 3,2 protsendipunkti võrra ning Isamaa toetus on samal ajal langenud 2,4 protsendipunkti võrra. Keskerakonna edu Isamaa ees on praegu 2,9 protsendipunkti.

Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kelle toetus on viimase viie nädalaga tõusnud 3,1 protsendipunkti võrra ning vahe teisel kohal oleva Isamaaga on 4,2 protsendipunkti.

Esikolmikule järgnevad EKRE 13 protsendi ja Reformierakond 11,6 protsendiga. Reformierakonna toetus jätkab järkjärgulist langust ning viimase seitsme nädalaga on peaministripartei toetus langenud kokku 2,4 protsendipunkti võrra.

Valimiskünnise ületaks ka Parempoolsed 6,2 protsendiga.

Valitsusliitu kuuluva Eesti 200 toetus oli napp 1,1 protsenti. Eesti 200 toetus ei ole Norstati reitingutes varem nii madal olnud.

Rohelisi toetas 0,7, erakonda Koos 0,6 ja ERK-d 0,3 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetas kokku 12,7 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 77,7 protsenti vastajatest.

Politoloog Martin Mölderi arvutustega saaks praeguste toetustulemustega Keskerakond 28, Isamaa 24, SDE 19, EKRE 13, Reformierakond 11 ja Parempoolsed kuus mandaati.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 12. oktoobrist kuni 8. novembrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.