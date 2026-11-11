Varssavi teatel toetab Pentagon alalise USA sõjaväebaasi rajamist Poolasse

Poola kaitseminister teatas teisipäeval, et Pentagon andis rohelise tule plaanile rajada riiki alaline USA sõjaväebaas. Lõplikku otsust pole siiski veel tehtud ning USA president Donald Trump peaks selle langetama detsembri alguses.

Pärast Washingtonis toimunud kõnelusi USA kaitseministri Pete Hegsethiga sõnas Poola kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz, et tema Ühendriikide kolleeg kinnitas talle, et "kõik liigub õiges suunas".

"Me tõlgendame seda kui Pentagoni antud rohelist tuld," ütles Kosiniak-Kamysz. Projekt ei ole veel saanud USA ametlikku heakskiitu.

Hegseth avalikult ühtegi konkreetset lubadust ei andnud. Ta kiitis Poolat NATO ühe juhtiva riigina ning nimetas Poola armeed üheks Euroopa võimsamaks. Ta tunnistas, et käimas on arutelud USA alalise sõjalise kohaloleku tugevdamise üle Poolas.

Poolas viibib juba praegu tuhandeid USA sõdureid, kuid peamiselt rotatsiooni korras. Varssavi soovib alalist sõjaväebaasi ajal, mil Pentagon vaatab üle USA vägede kohalolekut Euroopas. NATO liitlased muretsevad, et USA võib oma sõjalist kohalolekut Euroopas vähendada. Ülevaade peaks valmima detsembriks.