Chuck Schumer sai rivaali senati demokraatide juhi kohale

Marylandist valitud senaatori teadaanne käivitab parteisisese heitluse vaid mõni päev pärast seda, kui demokraadid saavutasid ülekaaluka võidu president Donald Trumpi vabariiklaste üle, millega nad saavad oma kontrolli alla kongressi mõlemad kojad.

"Neil valimistel kutsusid ameeriklased meid üles muutma ausaks majandust, mis on suunatud töötavate inimeste vastu ja mida toidab poliitiline korruptsioon. Selleks on meil vaja uut juhtkonda," kirjutas 67-aastane Van Hollen sotsiaalmeediaplatvormil X.

"Seetõttu kandideeringi senati enamuse juhi kohale," lisas ta.

Pikka aega demokraate senatis juhtinud 75-aastane Schumer, kes on senatisse valitud New Yorgi osariigist, on seisnud silmitsi mõnede oma parteikaaslaste üleskutsega kõrvale astuda ja teed anda uuele juhtkonnale, pärast seda, kui demokraadid võtsid 3. novembri valimistel tagasi kontrolli 100-kohalise koja üle.

Kuid Van Hollen on esimene senaator, kes talle avalikult väljakutse esitas.

Vasakpolsete vaadetega Van Hollenil on mõnede erakonna häälekamate progressiivide toetus.

Senaator Bernie Sanders, vasakpoolne sõltumatu poliitik, kes teeb koostööd demokraatidega, ütles sel nädalal, et ei toeta Schumeri jätkamist oma ametikohal.

Äsja valitud Abdul El-Sayed Michiganist postitas sotsiaalmeediaplatvormil X, et toetab samuti Van Hollenit.

Schumer ütles, et tervitab arutelu erakonna tuleviku üle, kuid rõhutas: "Mul on piisavalt hääli, et jätkata demokraatide juhina."

"Ootan põnevusega meie uue demokraatide enamuse juhtimist ja Ameerika rahva heaks tulemuste saavutamist," kirjutas ta sotsiaalmeediaplatvormil X.

Senati senises koosseisus, kus demokraadid olid vähemuses, oli Schumer senati vähemuse juht.