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IT-ettevõtja Kristjan Korjus kandideerib valimistel Parempoolsete ridades

Eesti
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Kristjan Korjus
Kristjan Korjus Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR
Eesti

Ettevõtja, Pactumi kaasasutaja Kristjan Korjus liitus erakonnaga Parempoolsed ja kandideerib selle ridades ka 2027. aasta valimistel riigikokku. Valituks osutumisel ta siiski riigikokku ei suundu.

Parempoolsete teatel soovib Korjus Eesti poliitikasse tuua enam teadmisi, kuidas tehisintellekti Eesti tuleviku hüvanguks tööle panna ning mis kujul peab tehisintellekt läbi saama Eesti haridus- ja meditsiinisüsteemiga.

Korjus ütles, et kandideerib järgmistel valimistel, et toetada Parempoolsete maailmavaadet. 

"Samas minu praegune panus on toetav ja isegi valituks osutumise korral ma sel korral veel riigikokku ei suundu, sest Pactumis on veel väga palju teha," märkis ta.

Ettevõtluse kõrval panustab Korjus siiani Eesti haridusse. Lisaks Pactumi kaasasutamisele on Korjus ka "Matemaatika õhtuõpiku" üks autoritest. Ta kuulub teaduste akadeemia tehisaru komisjoni ning panustab TI-hüppesse.

Enne Pactumi asutamist töötas Korjus tehisarujuhina pakiroboteid arendavas Starshipis. Tal on Tartu Ülikoolist doktorikraad arvutiteadustes ning magistrikraad matemaatikas Manchesteri Ülikoolist.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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