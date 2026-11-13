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Vseviov: Venemaa nõudmistest ei pea tegema masendusse ajavaid järeldusi

Eesti
Jonatan Vseviov
Jonatan Vseviov Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peaministrikandidaat Jonatan Vseviov ütles kommentaariks Venemaa nõudmistele Soome ja Balti riikide suunal, et Venemaal on õnnestunud Abu Dhabis USA ja Ukrainaga peetavatel rahuläbirääkimistel domineerida ja oma agendat kujundada. Sellest ei pea aga tema sõnul tegema masendusse ajavaid järeldusi.

"Nendes nõudmistes ei ole absoluutselt midagi uut ega üllatavat. Nendest on Venemaa rääkinud alates selle suure sõja algusest või isegi enne seda. See on täpselt see, mida Venemaa taotleb ja see, millest ma olen rääkinud, kui ma olen osundanud sellele, et Vene eesmärgid on jäänud muutumatuks ja et need ei piirdu vaid Ukrainaga, vaid ka Euroopa julgeoleku pea peale pööramisega," ütles Vseviov.

"Sama kindlalt kui me oleme seni sellele kõigele ei öelnud, sama kindlalt peame me ütlema ka edaspidi. Häda on selles, et selleks ei-ks ei piisa enam paljasõnalistest loosungitest, tarvis on päris tegusid. Ja siin peab Euroopa lõpuks mõistma, et Euroopa julgeolek ja selle tulevik ei sõltu mitte kellestki teisest, vaid eeldab meie enda otsuseid ja meie enda reaalseid samme," rõhutas Vseviov.

Vseviovi sõnul käib Euroopa julgeolekuarhitektuuri üle ameeriklaste osalusel täiesti tõsine arutelu.

"Ma ei taha ega oska Ameerika Ühendriikide nimel rääkida, aga nendest uudistest ilmneb küll see, et kõnelused ju käivad. Ja käivad selles tähenduses Vene taktikepi all, et teemade ring, mida arutatakse vastab ideaalselt sellele, mida Venemaa on alati soovinud arutada. Venelastel on praegu nendel kõnelustel õnnestunud domineerida oma teemapüstituste ja ka arutatavate teemade järjekorra mõttes, mis mõlemad on väga olulised küsimused," rääkis Vseviov.

"Sellest üksi ei pea tegema mingeid lõplikke ja põhjapanevaid masendusse ajavaid järeldusi, aga tasub võtta õppetund, et kui me tahame, et tulevik oleks meie nägu, siis tasub ise tegutsema hakata," sõnas Vseviov.

Saksamaa väljaanne Bild kirjutas reedel, et Venemaa ettepanekud Euroopa uuest julgeolekukorraldusest, mida ta tahab arutada samaaegselt Ukraina rahulepingu koostamisega, sisaldavad lisaks Ukraina staatuse küsimustele ka otseselt Balti riike, Soomet ja Moldovat puudutavaid nõudmisi.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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