Saks: Euroopa teeb julgeolekuarhitektuuriga kaubeldes suure vea

Mida mehed Abu Dhabis õige viljelevad – läbirääkimisi, kõnelusi või midagi vahepealset? "Toimuvad järjekordsed kõnelused, mida me oleme näinud väga palju kordi. Ning mingisugust tulemust ei ole sealt tulnud," nentis välisminister Margus Tsahkna.

Abu Dhabis istusid Euroopa esindajad, kõrv väljastpoolt vastu ust. Tsahkna ütles, et Euroopa julgeoleku arutamine ilma Euroopa osaluseta on ohtlik, aga seda ei tule. Ohtlik on see, kui Venemaa pajatab relvastuse kontrollist ja teised liimile lähevad. "Seda on võimalik maailmas maha müüa. Vaadake, kui hea asi – mõlemad pooled hakkavad oma relvastust ja vägede paiknemist kontrollima. Aga meie teame, ja teavad ka ameeriklased, et Venemaa relvastuskontrolli kokkuleppeid ei järgi," lausus Tsahkna.

Presidendi julgeolekunõunik Rainer Saks ütles, et Euroopa teeb suure vea, kui laseb oma julgeolekuarhitektuuri seada Ukraina sõja lõpetamise tingimuseks. Kuid eelkõige peab Euroopa end üldse esindama.

"Me nägime seal viie riigi esindajaid või oli seal neli. Lisaks veel Euroopa Komisjoni esindaja ja NATO esindaja. Nii läbirääkimistel esineda ei saa. Euroopa peab oma kodutöö ära tegema," märkis Saks.

Kaitseuuringute keskuse programmijuht Marek Kohv ütles, et Euroopa peab jala ukse vahele saama, et kaasa rääkida. Baltimaad aga ei tohi lasta endal suud kinni panna.

"Siin võib meelde tuletada seda, kuidas kogu Euroopa hakkas tunnustama 2022. aasta alguses – me oleme kogu aeg rääkinud, et Venemaa on oht. Ja nüüd teistpidi me näeme Ameerika poolt sellist vaigistamissoovi, et me enam ei räägiks asjadest nii, nagu nad on," lausus Kohv.

Kohv nentis Putini nõude taustal, et NATO peaks Venemaa piiride äärest oma kodinad koristama, et NATO on Baltimaades rahvusvaheliselt esindatud ja omab kaitseplaane.

Abu Dhabis toimuvad rahvusvahelised kõnelused, mille eesmärk on leida lahendusi Ukraina sõja lõpetamiseks. Protsessi teeb kriitiliseks asjaolu, et rahu saavutamise tingimuseks on seatud laiema Euroopa julgeolekuarhitektuuri ülevaatamine. Kuigi kõnelustel arutatakse otseselt Euroopa tulevikku, puudub Euroopal laua taga tugev ja ühtne esindatus – osalevad vaid nelja-viie riigi, Euroopa Komisjoni ja NATO esindajad, jättes Euroopa pigem vaatleja rolli.