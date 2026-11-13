Tallinn hakkab ebaseaduslikke ehitisi satelliidipildiga tuvastama

Tallinna linnaplaneerimise amet sõlmis lepingu ettevõttega Datel, et ehitusjärelevalves satelliidipildil põhinevat analüüsi kasutada. Tööriist võrdleb satelliidipilti ehitisregistri andmetega, et tuvastada ebaseaduslikke ehitisi.

Platvormi kaudu hakkavad olema kättesaadavad ka vanemad ortofotod, et hinnata, millal konkreetne hoone või juurdeehitus on püstitatud, teatas linnaplaneerimise amet.

Platvorm annab loetelu tuvastatud hoonetest, mis ei ole ehitisregistris registreeritud või on ebatäpselt registreeritud, lisaks registreerimata hooned ja ehitised, mille põhjapindala ei vasta olulisel määral ehitisregistris olevaga. Analüüs hõlmab kogu Tallinna linna territooriumi, väljaarvatud Aegna saar.

Käesoleval aastal toimub satelliidipildi tootmine ning süsteem on valmis kasutamiseks alates jaanuarist.

Satelliidiandmete kasutuselevõtt annab senisest paremad võimalused linnaruumi muutusi jälgida ja ehitusjärelevalvet tõhusamalt korraldada, ütles abilinnapea Tiit Terik.

"Nutikate lahenduste abil saame suure hulga infot kiiremini läbi töötada ning suunata ametnike tähelepanu sinna, kus seda kõige rohkem vaja on," ütles Terik.

Tallinna linnaplaneerimise ameti ehitusjärelevalve osakonna juhataja Eva-Maria Meristo sõnul aitab satelliidiandmetel põhinev tööriist muutusi linnaruumi hoonestuses varem märgata ning suunata rohkem tähelepanu keerukamate juhtumite lahendamisele.

"Kosmosest avaneb linnale vaade, mida tänavalt ei näe. Satelliidiandmed aitavad meil tuvastada, kus on põhjust ehitustegevust lähemalt kontrollida. Kui kontrolli käigus ilmneb kõrvalekalle, hindame, kas ja millistel tingimustel on võimalik ehitis nõuetega vastavusse viia," ütles Meristo.

Dateli kosmosevaldkonna juht Oliver Stimmer ütles, et Tallinna otsus võtta kasutusele Dateli ja Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) koostöös arendatud Catanova teenus on Dateli jaoks oluline samm.

"Seni oleme seda uudset masinõppel põhinevat objektituvastuse lahendust pakkunud pemiselt Hispaania omavalitsustele. Satelliidipõhise kaugseire üks suuremaid eeliseid on selle kulutõhusus, sest suuri territooriume saab analüüsida ühtse metoodika alusel, ilma et iga kord oleks võimaliku ebakõla tuvastamiseks vaja kohapealset kontrolli," lausus Stimmer.