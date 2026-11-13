X!

Tallinn hakkab ebaseaduslikke ehitisi satelliidipildiga tuvastama

Eesti
Vaade Viru hotellile Tallinnas.
Vaade Viru hotellile Tallinnas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinna linnaplaneerimise amet hakkab ebaseaduslikke ehitisi satelliidipildiga tuvastama. Süsteem on kasutusvalmis alates jaanuarist.

Tallinna linnaplaneerimise amet sõlmis lepingu ettevõttega Datel, et ehitusjärelevalves satelliidipildil põhinevat analüüsi kasutada. Tööriist võrdleb satelliidipilti ehitisregistri andmetega, et tuvastada ebaseaduslikke ehitisi.

Platvormi kaudu hakkavad olema kättesaadavad ka vanemad ortofotod, et hinnata, millal konkreetne hoone või juurdeehitus on püstitatud, teatas linnaplaneerimise amet.

Platvorm annab loetelu tuvastatud hoonetest, mis ei ole ehitisregistris registreeritud või on ebatäpselt registreeritud, lisaks registreerimata hooned ja ehitised, mille põhjapindala ei vasta olulisel määral ehitisregistris olevaga. Analüüs hõlmab kogu Tallinna linna territooriumi, väljaarvatud Aegna saar. 

Käesoleval aastal toimub satelliidipildi tootmine ning süsteem on valmis kasutamiseks alates jaanuarist.  

Satelliidiandmete kasutuselevõtt annab senisest paremad võimalused linnaruumi muutusi jälgida ja ehitusjärelevalvet tõhusamalt korraldada, ütles abilinnapea Tiit Terik.

"Nutikate lahenduste abil saame suure hulga infot kiiremini läbi töötada ning suunata ametnike tähelepanu sinna, kus seda kõige rohkem vaja on," ütles Terik.  

Tallinna linnaplaneerimise ameti ehitusjärelevalve osakonna juhataja Eva-Maria Meristo sõnul aitab satelliidiandmetel põhinev tööriist muutusi linnaruumi hoonestuses varem märgata ning suunata rohkem tähelepanu keerukamate juhtumite lahendamisele. 

"Kosmosest avaneb linnale vaade, mida tänavalt ei näe. Satelliidiandmed aitavad meil tuvastada, kus on põhjust ehitustegevust lähemalt kontrollida. Kui kontrolli käigus ilmneb kõrvalekalle, hindame, kas ja millistel tingimustel on võimalik ehitis nõuetega vastavusse viia," ütles Meristo. 

Dateli kosmosevaldkonna juht Oliver Stimmer ütles, et Tallinna otsus võtta kasutusele Dateli ja Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) koostöös arendatud Catanova teenus on Dateli jaoks oluline samm.

"Seni oleme seda uudset masinõppel põhinevat objektituvastuse lahendust pakkunud pemiselt Hispaania omavalitsustele. Satelliidipõhise kaugseire üks suuremaid eeliseid on selle kulutõhusus, sest suuri territooriume saab analüüsida ühtse metoodika alusel, ilma et iga kord oleks võimaliku ebakõla tuvastamiseks vaja kohapealset kontrolli," lausus Stimmer. 

Toimetaja: Marko Tooming

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:40

Hiinlaste lennuliiklus läbi Eesti õhuruumi kasvas märgatavalt

14:36

Soome kaitseminister: Venemaa testib, kui palju lääs on valmis järele andma

14:35

Inimesed käivad järjest rohkem raamatukogus

14:25

Mari-Liis Jakobson: kas tehisaru teeb valijatest pudulojused?

14:24

Marten Liiv alustas MK-sarja kümnenda kohaga

14:21

Advokaat: Smuuli tänava nimi rikub kohanimeseadust

14:14

Tallinn hakkab ebaseaduslikke ehitisi satelliidipildiga tuvastama

14:13

Huangi skandaal kogub hoogu ja USA kaubandusminister sattus tule alla

14:08

Otse laupäeval kell 17: auhinnagalal selgub Eesti aasta ettevõte

14:04

Galerii: XI Tartu folk algas ühislauluga

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

12.11

Eesti esindaja NATO-s Kristjan Prikk: Euroopas on toimunud mentaalne muutus

11:08

Microsofti teenuste katkestus häirib Outlooki ja Teamsi kasutamist üle maailma Uuendatud

12.11

Riigikogu kantselei uue juhi kandidaadi nime väljaütlemine tekitas tüli

12:49

Bild: Venemaa nõudmised puudutavad otse ka Balti riike ja Soomet

10:40

Ukraina tabas sõja ühe suurima droonirünnakuga Venemaa olulisi naftakäitisi Uuendatud

12.11

Mercedes peatab kõik investeeringud Saksa tehastesse

12.11

USA saadikud said Moskvas Putinilt taas vana sõnumi

12.11

Florida rannikul saadeti merepõhja legendaarne ookeanilaev

12.11

Trumpi sõnul peaks Vance keskenduma USA siseprobleemidele

12.11

Kolm suurriiki tahavad Venemaaga Euroopa nimel ise rääkida

ilmateade

SPORT

14:24

Marten Liiv alustas MK-sarja kümnenda kohaga

13:55

Neli Eesti suusatajat jõudis Olosel sprindis veerandfinaali

13:29

Bigbank/Kalev tõi Hugo Toomi asemele tuttava ameeriklase

12:57

TÄNA OTSE | Kas Eesti saab ka võõrsil Luksemburgist jagu?

loe: kultuur

14:04

Galerii: XI Tartu folk algas ühislauluga

13:25

Haide Männamäe: kõige olulisem on, et mängulust ei ununeks

11:01

Teater laulab | "Mälestuste sees" lavastusest "Mees nimega Ove"

10:14

Sinijärve raamatusoovitused: Aino Kallasest rääkiv "Pagulane" on jumalikult hea

loe: eeter

12:34

Võimatu teatrinuku leiutaja: mind inspireeris segadus koolilaual

11:54

Anna Levin: aitame väsinud vanemal lapsemeelsemaks jääda

10:54

Liisi Koikson: kõigile meeldimine ei ole muusiku kvaliteedi määraja

10:27

Anne Türnpu: ma pääsesin lavakunstikooli kujuteldava püssilasu tõttu

Raadiouudised

12:30

Raadiouudised (13.11.2026 12:00:00)

11:20

Sel aastal on Eesti kodakondsuse saanud üle 200 endise Vene kodaniku

11:10

Viljandi vald soovib rajada gaasielektrijaama

09:25

Raadiouudised (13.11.2026 09:00:00)

12.11

Majandusministeerium küsib EISA-lt huvide konflikti tõttu tagasi 1,3 miljonit eurot

12.11

Eesti filmid võivad jõuda Venemaale kohalike filmitootjate teadmata

12.11

Saaremaa lubaks ehitada mitmetele rannaaladele, keskkonnaamet selles kindel ei ole

12.11

Riigijuhid arutasid Dublinis Euroopa rahukõneluste esindaja üle

12.11

Riigikogu opositsioon loodab riigieelarve peatada kolmandal lugemisel

12.11

Päevakaja (12.11.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo