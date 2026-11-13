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Huangi skandaal kogub hoogu ja USA kaubandusminister sattus tule alla

Välismaa
Howard Lutnick
Howard Lutnick Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Joey Sussman
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Nvidia asutaja Jensen Huangiga seotud skandaal läheb aina suuremaks ning surve alla on sattunud ka USA kaubandusminister Howard Lutnick. Lutnicki süüdistatakse rangemate kiibiekspordi piirangute kehtestamise takistamises.

Hiljuti tulid avalikuks Jensen Huangi abieluvälised suhted. Üks neist oli seotud Alice Huangiga, keda USA luureametnikud kahtlustavad sidemetes Hiina luurega. Alice Huang ja Jensen Huang ei ole sugulased. Nvidia nõukogu teatas neljapäeval, et Huang astus ettevõtte tegevjuhi kohalt tagasi. 

The Wall Street Journal kirjutab, et Huangiga seotud skandaal on muutunud poliitiliseks küsimuseks. Skandaal on toonud esile ka võimuvõitluse Valges Majas, Trumpi lähimad nõunikud üritavad nüüd veeretada süüd kaubandusminister Lutnicki kaela.

Asjaga kursis olevate inimeste sõnul on Lutnick püüdnud pidurdada kiipide ekspordipiirangute kehtestamist. Lisaks on tal Jensen Huangiga hea läbikäimine. Lutnick on surve all ning see viitab sellele, et Huangiga seotud skandaal on jõudnud juba USA presidendi lähiringkonda. 

Lutnick oli juba enne skandaali puhkemist tülli läinud mitme tähtsa ametnikuga. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul olid mõned Trumpi poliitilised liitlased juba varem teinud ettepaneku kaubandusminister ametist vabastada. Valge Maja on avalikult kinnitanud, et kaubandusministril on presidendi täielik toetus. 

Allikate teatel on Lutnick läinud riidu veel rahandusminister Scott Bessentiga. Kaubandusministeerium teostab järelevalvet ekspordikontrolli üle, kuid selle otsused kiidavad heaks teised asutused, sealhulgas rahandusministeerium.

Lutnicki ja teiste administratsiooni liikmete vaheline tüli lahvatas hiljutisel kohtumisel Valges Majas. Kohtumisel arutasid rahandusminister Scott Bessent ja teised administratsiooni kõrgemad ametnikud Lutnickiga tema agentuuri suutmatust piirata Nvidia kiipide müüki Hiinale ja teistele julgeolekuprobleeme tekitavatele riikidele. 

Lutnick ja Bessent konkureerisid juba pärast Trumpi valimisvõitu rahandusministri ametikoha pärast. Allikate teatel püüab Bessent nüüd Nvidiaga seotud skandaali ära kasutada, süüdistades Lutnicki. Samal ajal näidatakse näpuga ka Bessenti suunas, tuues esile, et rahandusministeerium ei ole Alice Huangiga seotud ettevõtetele sanktsioone kehtestanud. 

Lutnick on Trumpi pikaaegne sõber ning tal on õnnestunud üle elada ka varasemad skandaalid. Samas on skandaal jõudnud juba kongressi, kus nii vabariiklased kui ka demokraadid soovivad Lutnickit ja Huangi küsitleda.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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