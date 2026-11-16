Tšehhis avaldas üle 200 000 inimese toetust avalik-õigusliku meedia sõltumatusele

Sajad tuhanded tšehhid kogunesid pühapäeval Prahas meeleavaldusele, et protestida valitsuse plaani vastu kaotada avalik-õigusliku meedia rahastamiseks kasutatav ringhäälingutasu ja viia rahastamine üle riigieelarvesse. Kriitikute sõnul kahjustaks selline muudatus ringhäälinguorganisatsiooni sõltumatust ja jätkusuutlikkust.

Meeleavalduse korraldajate sõnul oli pühapäevase protesti osalejate arv suurem kui märtsis toimunud valitsusvastasel meeleavaldusel, millest võttis osa üle 200 000 inimese. Korraldajad ennustasid, et sellest võib kujuneda suurim meeleavaldus alates 1989. aasta sametrevolutsioonist, mis lõpetas kommunistliku võimu ja tõi dissidendist näitekirjaniku Václav Haveli riigijuhiks.

Kriitikud on võrrelnud valitsuse meediaseaduse eelnõu Ungaris endise peaministri Viktor Orbáni ajal tehtud muudatustega, mille tulemusel loodi ulatuslik valitsusmeelsete meediakanalite võrgustik.

Opositsioonierakonnad ja kodanikuühendused on samuti kritiseerinud valitsust selle eest, et esialgne seaduseelnõu suruti oktoobris läbi keset ööd. Nad nõuavad valitsevalt koalitsioonilt seaduseelnõu tagasivõtmist.

"Valitud valitsusel on õigus riiki juhtida, kuid tal ei ole õigust teha kõike, mida ta soovib, ega lammutada demokraatlikke institutsioone," ütles pühapäevase meeleavalduse korraldanud kodanikuühenduse Milion Chvilek (Miljon Hetke) juht Mikuláš Minář. Tema hinnangul osales meeleavaldusel umbes 400 000 inimest.

"Näidake, et teie eesmärk ei ole neid institutsioone oma kontrolli alla võtta, ning laske ekspertidel pakkuda välja tegelikud tagatised nende sõltumatuse kaitsmiseks poliitilise võimu eest," lisas ta.

Valitsus süüdistab meediat kallutatuses

Miljardärist peaministri Andrej Babiši juhitav populistlik valitsus, mida toetavad paremäärmuslik SPD ja euroskeptiline erakond Motoristé (Autojuhid), süüdistab Tšehhi era- ja avalik-õiguslikku meediat kallutatuses.

Valitsuse seaduseelnõu näeb ette 205 Tšehhi krooni (9,26 euro) suuruse igakuise kodumajapidamiste ringhäälingutasu kaotamise. Praegu kasutatakse seda tasu avalik-õigusliku meedia rahastamiseks. Eelnõu on läbinud esimese hääletuse ning ootab edasist arutelu.

Meeleavaldajad kandsid plakateid kirjaga "Käed eemale meediast" ja "Laske meedial tegeleda poliitikutega". Esinejate hulgas oli üliõpilasi, sõjaväelasi ja endisi teisitimõtlejaid, kes olid ühinenud algatusega Harta 77.

Paljud meeleavaldajad kandsid ajalehepaberist volditud teravatipulisi mütse. Sellega avaldati austust animatsioonitegelasele, kes on aastakümneid juhatanud sisse Tšehhi televisiooni igaõhtuseid laste unejutte. Meeleavaldus toimus päev enne 17. novembri riigipüha, millega tähistatakse sametrevolutsiooni algust.

"Ma tean, et kogu meie Tšehhi televisioon on tõe ja objektiivsuse tagatis. Kui meil ei ole avalik-õiguslikku televisiooni ja raadiot, siis kahjuks ei saa me enam midagi uskuda," ütles 72-aastane pensionär Milana Rudolfová Reutersile.

Selle kuu alguses teravdasid Tšehhi avalik-õigusliku televisiooni ja raadio töötajad vastasseisu valitsusega ühepäevase streigiga, mis tõi kaasa piirangud saadete edastamisel ning kunstnike ja üliõpilaste toetusel korraldatud protestid.

Kriitikute sõnul kahjustaks rahastamise üleviimine riigieelarvesse avalik-õigusliku meedia sidet selle teenuse eest tasuva auditooriumiga ning muudaks poliitilisele survele vastuvõtlikumaks.

Muudatuste osana kavandatav 15-protsendiline rahastamise kärbe vähendaks televisiooni nominaaleelarve 2008. aasta ja raadio eelarve 2005. aasta tasemele. Meedia esindajate hinnangul ei ole selline rahastamine jätkusuutlik.

Babiši sõnul täidab valitsus lihtsalt oma lubadust vähendada inimeste rahalist koormust.