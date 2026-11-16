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Leedus alustas 4000 õpetajat palgatõusu nimel tähtajatut streiki

Välismaa
Tühi klassiruum Leedu koolis.
Tühi klassiruum Leedu koolis. Autor/allikas: J. Stacevičiaus / LRT
Välismaa

Leedus alustasid haridustöötajad esmaspäeval tähtajatut streiki palgatõusu saavutamiseks. Streigis osaleb umbes 4000 õpetajat 220 õppeasutusest.

Leedu Haridustöötajate Ametiühingu (LŠDPS) juhi Andrius Navickase sõnul on esmaspäeval alanud streik osalevate koolide arvu arvestades üks kõigi aegade suurimaid.

LŠDPS kuulutas välja tähtajatu streigi, kuna ametiühing ei saavutanud valitsuselt nõusolekut õpetajate töötasu märkimisväärseks tõstmiseks 2027. aastal.

Ametiühing nõuab õpetajate ametipalga koefitsientide tõstmist vähemalt 10 protsendi võrra ning konkreetsete meetmete rakendamist, et õpetajate keskmine palk jõuaks 130 protsendini riigi keskmisest palgast. LŠDPS-i hinnangul on nende nõudmiste täitmiseks vaja täiendavalt 78,5 miljonit eurot.

Valitsuse esitatud järgmise aasta eelarve eelnõu näeb õpetajatele ette 7,56-protsendilise palgatõusu ehk 92–152 eurot. Selleks on kavandatud 245 miljonit eurot.

"Valitsus ja ministeerium peavad mõistma, et õpetajate ühiskondlik jõud on kasvanud. Enam ei saa õpetajatega manipuleerida, teeseldes läbirääkimisi ametiühingutega, kes võib-olla ei esindagi õpetajaid, vaid kaitsevad mõnikord pigem ministeeriumi seisukohti. Õpetajaid enam ninapidi vedada ei õnnestu," rõhutas Navickas.

Tema sõnu kavatsetakse streiki jätkata kuni järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmiseni seimis. Eelarve vastuvõtmise kuupäev selgub pärast detsembri alguses toimuvat arutelu.

"Praegu on mõistlik juhtida tähelepanu probleemile ajal, mil eelarve on veel arutamisel. Kas streigi jätkamine ka hiljem on otstarbekas, seda arutame veel," ütles ta.

Leedu peaminister Mindaugas Sinkevičius ütles eelmisel nädalal, et kellelegi teisele ei tõsteta palka nii palju kui õpetajatel. Ta kutsus pedagooge üles mõõdukusele.

Haridus-, teadus- ja spordiministeeriumi andmetel oli õpetajate keskmine brutopalk tänavu teises kvartalis 3131 eurot ja netopalk 1894 eurot. Riigi keskmine palk oli samal ajal vastavalt 2616 ja 1588 eurot. Leedus arvestatakse brutopalga sisse ka töötajate poolt makstavad sotsiaalkindlustusmaksed 19,5 protsendi ulatuses ning lisaks tulumaksu osa.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LRT

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