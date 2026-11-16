Holm: pensionitõus riigieelarve vastuvõtmata jätmise taha ei jää

Riigikontrolör Janar Holm lükkas tagasi võimupoliitikute levitatava väite, nagu jääks juhul, kui riigikogu detsembris riigieelarvet heaks ei kiida, tuleval aastal pensionitõus tulemata. Samamoodi pole karta kõrgemate riigiteenistujate palgatõusu ärajäämist.

"Minu parima arusaamise järgi riigieelarve vastuvõtmisest pensioni suurus ei sõltu. Pensionikindlustuse seaduse järgi toimub pensionite indekseerimine iga aasta 1. aprillist. See on seadusest tulenev kohustus ja riigieelarve vastuvõtmine või mitte vastuvõtmine seda ei takista," ütles Holm Vikerraadio saates "Uudis+".

Holm lisas, et kui valitsus on eelarves näinud ette näiteks õpetajate palgatõusu või palgafondi kasvu mingi sulatuses, siis tõepoolest, kuna see ei tulene seadusest, siis seda raha ei saa õpetajate vahel ära jaotada.

"Aga pensionide puhul minu parima arusaamise pinnalt ma ütleks päris kindlasti, et see on ikkagi selgelt seadusest tulenev kulu ja see ei sõltu järgmise aasta riigieelarve seaduse vastuvõtmisest."

Samasugune loogika kehtib Holmi hinnangul ka kõrgematele riigiteenistujatele ette nähtud palgatõusu puhul, kuna see on seadusest tulenev.

Holm loodab, et riigikogu võtab 2027. aasta riigieelarve tänavu siiski vastu. Ent kui seda ei juhtu, tuleb võtta ette eelmise aasta riigieelarve, vaadata, kas mingi kulu on seal olemas ja siis on täpselt selles mahus konkreetse kulu jaoks võimalik kasutada 1/12 kuus eelmise aasta kogu eelarve mahust. Holm tõi siinkohal näiteks investeeringud, mida riigieelarve vastuvõtmise edasilükkumine sel juhul mõjutama hakkab.

Kui uuel aastal on plaan teha midagi täiendavat, mis möödunud aasta eelarves ei sisaldu, siis seda enne uue eelarve vastuvõtmist teha ei saa.

"Kui järgmise aasta riigieelarve eelnõus on mingi summa väiksem kui eelmisel aastal, siis ei tohi ületada selles eelnõus olevat summat," oli Holmil olemas vastus ka juhuks, kui tuleva aasta eelarves on millegi tarbeks varasemast vähem raha ette nähtud.

"Eelarve võiks ikka vastu võtta, riik toimib selle eelarve alusel, aga riik tõepoolest ei jää seisma, kui seda eelarvet vastu võeta," kinnitas riigikontrolör, viidates põhiseaduses ja teistes seadustes ettenähtud mehhanismidele taoliseks puhuks.