Taro: Venemaaga piiri sulgemine puudutab otseselt väheseid inimesi

Taro sõnul saab piiri Venemaaga sulgeda ka minuti pealt, kuid pikaajalisemaks kinnipanekuks on vaja vabariigi valitsuse otsust. Kuna peaminister Kristen Michal (RE) ei viibi parasjagu Eestis, toimub arutelu nädala lõpus.

Siseminister meenutas, et ka varasemate sarnaste intsidentide järel on Eesti piiriliiklust piiranud ning tõstatanud võimaluse piir üldse sulgeda.

"Nüüd on see hetk käes ja kellegi jaoks ei saa tulla täieliku üllatusena, et midagi niisugust juhtub. Need intsidendid on piisavalt tõsised – me ei saa rääkida lihtsalt mingitest provokatsioonidest või hübriidrünnakutest, vaid ikkagi füüsilistest sabotaažiaktidest," sõnas Taro.

Ta märkis, et tema ametiajal siseministrina on pilt piiriliikluses totaalselt muutunud.

"Oleme kellaaegu koomale tõmmanud ja võtnud kogu piiriületajate kontrolli tõsisemalt, et jälgida sanktsioonirežiimist kinnipidamist. Tegelikkuses on juba ainuüksi varasemad meetmed seda liiklust rohkem kui 90 protsenti vähendanud, võrreldes kunagise sõjaeelse ajaga," ütles Taro.

Samas nentis siseminister, et piiri sulgemisel on oluline mõju neile, kes teenisid raha selle pealt, et inimesi piiripunkti vedada või kes on Narvas järjekorrakohti müünud.

"Sama kehtib inimeste kohta, kes vedasid igapäevaselt oma kohvrites üle lihtsamaid tarbekaupu. Narva järjekorrad tekkisidki tänu sellele, et seal olid kaubavedajad ja Soomest tulnud inimesed. Seda lihtsalt edaspidi ei toimu ja seal mingisugune mõju nendel inimestel on," ütles Taro.

Ta lisas, et liiklus piiril ei ole olnud sellistes mastaapides nagu täiemahulise sõjategevuse alguses. "Need on üksikud ettevõtted ja piiratud hulk inimesi, keda see otseselt puudutab."

Inimestel, kes on teinud Venemaa külastuseks pikemad plaanid, näiteks piletid ostnud, soovitas siseminister oma plaanid ümber teha.

"Otse enam ei saa, bussid seal ei sõida ja jala ka enam ei saa. Oleme selle hoiatuse ette andnud ja ma arvan, et see kaks nädalat peaks olema piisavalt pikk aeg, et koju tagasi tulla või otsustada, kummal pool olla soovitakse – kas siinpool või sealpool – ja kõikide nende tagajärgedega tegeleda," sõnas Taro.

Eesti poolt jääb esialgu avatuks Narva raudtee piiriületuspunkt.

"Sealt tuleb sisse nii Eestile kui ka Euroopale oluline strateegiline tooraine. Võimaldame seda mingi aja jooksul sisse tuua, kuni ettevõtted leiavad endale alternatiivid ja muud lahendused. Aga me ei saa kuidagi kinnitada, et Venemaa ise selles osas midagi ette ei võta. Me lihtsalt omalt poolt sealt midagi kinni ei pane," lausus Taro.