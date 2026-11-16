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Otse kell 13.15: kaitseministeeriumi eelarve riigikogu erikomisjonis

Eesti
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Eesti

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonis on esmaspäeval arutlusel kaitseministeeriumi 2026. aasta eelarve täitmine ja investeeringud ning Datasel S.R.L. raport. Kell 13.15 algavat komisjoni istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Istungile olid kutsutud kaitseminister Martin Herem ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher, ent RKIK-ist anti teada, et kumbki istungil ei osale ja neil on asendajad. Kutsutute seas oli ka kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo, kuid ka tema muude kohustuste tõttu istungil ei osale.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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