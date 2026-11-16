Otse kell 13.15: kaitseministeeriumi eelarve riigikogu erikomisjonis

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonis on esmaspäeval arutlusel kaitseministeeriumi 2026. aasta eelarve täitmine ja investeeringud ning Datasel S.R.L. raport. Kell 13.15 algavat komisjoni istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Istungile olid kutsutud kaitseminister Martin Herem ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher, ent RKIK-ist anti teada, et kumbki istungil ei osale ja neil on asendajad. Kutsutute seas oli ka kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo, kuid ka tema muude kohustuste tõttu istungil ei osale.