Kohus mõistis viis inimest Eestisse smugeldanud egiptlase vangi

Kohus mõistis mehele karistuseks ühe aasta vangistust ning lisakaristusena Eestist väljasaatmise koos kuueaastase sissesõidukeeluga, teatas prokuratuur.

Menetlust juhtinud prokuröri Laura Lajal tõi esile, et selle kuriteo avastamisele aitas kaasa ka tähelepanelik mööduja.

"Asi jõudis politseini pärast seda, kui Tallinna elanik märkas Järvevana tee jalakäijate tunnelis viit määrdunud riietega ja paljajalu inimest, kellel olid kaasas suured seljakotid," rääkis Lajal.

Politseinikud kontrollisid saadud infot ning tuvastasid, et tegemist oli nelja Bangladeshi ja ühe Alžeeria kodanikuga, kellel puudus Eestis viibimiseks seaduslik alus. Kriminaalmenetluses tuvastati, et viis inimest oli 7. augustil Lätist Eestisse toonud 24-aastane Egiptuse kodanik.

"Mees tunnistas, et sai inimeste Eestisse toomise eest tasu. Inimeste veoks kasutatud mahtuniversaal oli registreerimata ning sellele oli paigaldatud autole mittekuuluv numbrimärk," selgitas prokurör.

Prokuratuur taotles kokkuleppemenetluses Mohamed Khaled Mahmoud Ghanimale ühe aasta pikkust vangistust, mille hulka arvestatakse kinnipidamisel viibitud aeg alates 12. augustist. Lisakaristusena nägi kokkulepe ette mehe Eestist väljasaatmise koos kuueaastase sissesõidukeeluga.

Kuriteo toimepanemiseks kasutatud Volkswagen Sharan konfiskeeritakse ja see läheb hävitamisele. Kohus kinnitas kokkuleppe.