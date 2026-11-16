Prantsusmaa tahab Iraani küberrünnakute eest karistada

Prantsusmaa süüdistab Iraani külmikute häkkimises ning soovib, et Euroopa Liit (EL) kehtestaks islamiriigi-vastased sanktsioonid.

Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot saabus esmaspäeval Brüsselisse, et osaleda Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel. Ta lubas esitada teistele EL-i välisministritele tõendid Iraani seotuse kohta oktoobris toimunud küberrünnakutega. Rünnakute käigus häkiti sisse umbes 700 supermarketi külmutusseadmetesse, mille tagajärjel läks kaotsi suur hulk toidukaupa.

Prantsusmaa süüdistab rünnakutes Iraani revolutsioonilist kaardiväge ja selle küberoperatsioonidega tegelevat üksust Shahid Kavehi.

"Tulin siia, et anda oma kolleegidele tõendeid. Ma palun Euroopa sanktsioone selle rünnaku eest vastutavatele peamistele inimestele ja üksustele," ütles Barrot.

Barrot ütles, et enamik liikmesriike toetab sanktsioonide kehtestamist. Ta avaldas lootust, et sanktsioonid jõustuvad enne detsembri keskel Brüsselis toimuvat järgmist EL-i välisministrite kohtumist.