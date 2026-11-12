Ecolines sai ministeeriumilt uue loa reisijate veoks Tallinnast Moskvasse

Ecolinesi bussid Moskvasse väljuvad Tallinna bussijaamast iga päev. Lisaks sõidab Ecolines Tallinnast ka Peterburi.

Euroopa Liit on keelanud suure osa Venemaaga seotud transpordist, kuid need piirangud puudutavad peamiselt lennundust ja kaubavedu.

Eelmisel aastal jõustunud sanktsioonide pakett keelas ettevõtetel turismireiside korraldamise Venemaale. Nende hulgas on organiseeritud bussiekskursioonid ja giiditeenused, samas jäeti lubatuks regulaarsed liiniveod ning eraviisilised reisid.

ERR pöördus Ecolinesi poole, kuid firma ei vastanud päringule.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas selgitas, kuidas ettevõtjad liinilube taotlevad.

"Sellisel juhul ettevõtja esitab taotluse meie ministeeriumile, kes siis edastab selle läbi välisministeeriumi edasi Vene Föderatsioonile. Jääme siis seda vastust ootama ja üldjuhul edastab meile otse andmed vedaja. Kui see otsus on olemas, siis me väljastame sellele vedajale liiniveoload ja ta saabki alustada liiniveo teenindamist," kirjeldas Ruubas.

Ruubas lisas, et bussifirmad võivad vedada reisijaid Eesti-Vene piirini või otse Venemaale.

"Ega meil täpselt ei ole teada, mismoodi see piiri peal toimub, aga kuna täna piiriületusel tehakse täiemahulist kontrolli, siis see tähendab, et buss on ilmselt neli tundi piiri peal. Ma arvan, et enamjaolt need vedajad on korraldanud selle veo selliselt, et sõidavad siit Luhamaale, kus inimesed liiguvad jalgsi läbi. Teisel pool ootab siis Vene partner oma bussidega," rääkis Ruubas.

Ametnik ütles, et ministeerium ei saa keelduda liiniloa andmisest, sest Eesti-Vene piir pole suletud. Ruubas tõi aga välja, et Soome on enda piiri Venemaaga täielikult sulgenud.

Politsei- ja piirivalveameti andmetel on sellel aastal ületanud liinibussiga Eesti-Vene piiri veidi üle 25 000 inimese. Eelmisel aastal ületas piiri üle 66 000 inimest terve aasta jooksul.