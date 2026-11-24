Eesti ei ole ainult Tallinn ja Tartu, seda teame kõik, aga kui vaadata, kuhu Eestis uusi kodusid ehitatakse, siis avaneb hoopis teine pilt. Suuremates linnades kerkivad uued kortermajad, väiksemates piirkonnakeskustes võib uue elamu valmimine olla aastatepikkune suursündmus. Ja seda isegi seal, kus ettevõtted arenevad, töökohti jagub ning inimesed tahaksid elada.

Me räägime palju sellest, kuidas tuua elu ja ettevõtlust väiksematesse linnadesse. Investeerime teedesse, raudteedesse, elektrivõrkudesse ja muusse taristusse, mis on kõik hädavajalik, kuid vähem räägime sellest, kus hakkavad elama need inimesed, kes peaksid piirkonna ettevõtetes tööle asuma.

Võtame näiteks Põlva, kust ma ise pärit olen. Põlvas tegutseb mitu tugevat tehnoloogiaettevõtet, mille töötajad käivad tööl Tartust ja kaugemaltki. Võib-olla sooviksid nad Põlvasse kolida, aga seal napib tänapäevaseid kvaliteetseid üürikortereid.

Kujutame ette spetsialisti, kes saab Põlvas hea tööpakkumise. Töö on huvitav, palk korralik ja elukeskkond suurepärane. Kas ta peaks kohe korteri ostma või maja ehitama? Loomulikult mitte, esialgu soovib inimene piirkonnaga tutvuda ja veenduda, et uus töökoht ja elukoht talle sobivad. Kui korralikku üürikodu pole, jääbki ta Tartust tööle sõitma või valib hoopis teise töö.

Nii võib juhtuda, et töökoht on olemas, inimene on olemas, aga neid ei õnnestu kokku viia, sest puudub kodu. Muide, Põlvas on mitu uut korterelamut planeerimisel ja kohe ehitamisel, seega võib turu loomulik areng üürivajaduse rahuldada.

Muhus renoveeriti 2019. aastal KredExi toel endine hooldekodu, kuhu rajati 16 korterit. Need on kõik kasutuses ning vallavanema sõnul on soovijatest pidevalt järjekord ukse taga. Muhu vajaduse rahuldamiseks piisaks praegu veel ühest kaheksa kuni kümne korteriga majast.

"Üürikorterite nappus muudab spetsialistide värbamise keerulisemaks ja omavalitsusel napib sobivaid kinnistuid uute elamute rajamiseks."

Otepääl on olukord teistsugune, aga probleem sama. Vallavanema sõnul oli seal hiljuti pakkumisel vaid kolm üürikorterit. Samal ajal vajavad kohalikud ettevõtted ja asutused uusi töötajaid. Üürikorterite nappus muudab spetsialistide värbamise keerulisemaks ja omavalitsusel napib sobivaid kinnistuid uute elamute rajamiseks.

Muhu vallavanem on juhtinud tähelepanu sellele, et eluasemeprobleem võib olla isegi teravam aktiivsetes maapiirkondades, kus töökohti ja elamissoovi on, aga kinnisvaraturg praktiliselt puudub.

Need näited kinnitavad, et Eestis leidub piirkondi, kus inimesed tahaksid elada ja ettevõtted tahaksid areneda, kuid sobivate kodude puudumine takistab mõlemat.

Uue kortermaja ehitamine Põlvasse, Paidesse või Valka ei pruugi olla kuigi palju odavam kui Tallinnas. Ehitusmaterjalid ja tööjõud maksavad enam-vähem sama palju. Kinnisvara müügi- ja üürihinnad on väiksemates linnades samal ajal märksa madalamad. Arendaja jaoks tähendab see suuremat riski ja väiksemat võimalikku tootlust. Ka pangal on keerulisem projekti rahastada, sest piirkonnas on vähem võrreldavaid kinnisvaratehinguid.

Uusi kortereid ei ehitata, sest turg on väike, aga turg ei kasva, sest inimestel pole kuhugi elama asuda. Muidugi ei tähenda see, et riik peaks nüüd igasse väikelinna kortermaja ehitama hakkama, see pole mõistlik ega ka meie eesmärk. Riik saab aidata luua tingimused, et ettevõtjal tekib mõistlik võimalus investeerida.

Oleme alustanud koostööd Euroopa Investeerimispangaga, et leida rahastusmudel, mis aitaks tuua kvaliteetseid üürikodusid ka väiksematesse linnadesse ja piirkonnakeskustesse. Esialgne eesmärk on luua võimalused umbes tuhande uue korteri rajamiseks üle Eesti. Huvi on märkimisväärne ja omavalitsused on välja pakkunud ligikaudu 130 võimalikku investeerimisobjekti, mis näitab, et vajadus on olemas.

Rõhutan, riik ei hakka ise kortermaju ehitama ega üürileandjaks. Tahame saavutada selle, et ehitavad ja investeerivad ettevõtjad ning riik aitab kõrvaldada takistused, mis praegu investeeringuid pidurdavad.

Üks võimalus on koondada piirkondade väiksemad arendusprojektid suuremasse paketti. Kui ühe kümne korteriga maja ehitamine tundub pangale liiga riskantne, võib mitmest projektist koosnev tervik olla rahastaja jaoks juba märksa atraktiivsem.

Suurem maht võib aidata vähendada kulusid, hajutada riske ja kaasata pikaajalist rahastust. Nii ei pea iga omavalitsus ega väike arendaja üksi kõiki probleeme lahendama, aga üks väga oluline tingimus on, et kõik peab põhinema tegelikul nõudlusel ja majanduslikul arvestusel.

Uusi kortereid pole mõtet rajada sinna, kus puuduvad töökohad ja huvi elama asuda. Just seepärast peavad omavalitsused ja kohalikud tööandjad olema algusest peale kaasatud. Omavalitsused tunnevad oma piirkonna vajadusi kõige paremini ja saavad aidata leida sobivaid kinnistuid ja korraldada planeeringuid. Ettevõtjad teavad, milliseid töötajaid nad vajavad, arendajad oskavad hinnata ehitus- ja tururiske ning riigi roll on osapooled kokku tuua ning aidata leida toimiv lahendus.