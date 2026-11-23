Sotsiaalministeerium paneb neil päevil kokku töötervishoiu arengusuundi aastani 2035 ja toob probleemid ausalt esile: kvaliteet on ebaühtlane või sageli puudulik, tervisekontrollid ei lähtu tegelikest riskidest ja väljaspool suuri linnu on töötervishoiuarsti raske leida ning kui üldse, siis on teenus kättesaadav vaid väga kõrge hinnaga.

Kohustuslikku töötervishoiu ja selle laiendamise eest jõuliselt seisev Eesti töötervishoiu teenuseosutajate liit (ETTOL) pakub vastupidist: teha kohustuslikust töötervishoiust laiendatud esmatasandi tervishoiuteenus, mis hindaks töötajate üldtervist ja muid rahvatervise riske. Teenuse eest peaks veelgi enam maksma tööandja või siis osaliselt tervisekassa.

Liit väidab, et töötervishoiu arengusuundi vaagiv töörühm jõudis sellise mõtteni konsensuslikult ning ministeerium on nüüd asunud seda muutma. Tegelikult pole töörühmas sellist konsensust kunagi olnud, see on ikka ETTOL-i liikmete äriline soov, millega mina valdkonna eksperdina ega väikeettevõtjaid esindav Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon (EVEA) kindlasti nõustuda ei saa.

Tervisepoliitika asemel ärimudel

Praegune ega ETTOL-i soovitav töötervishoiukorraldus pole tervisepoliitika, vaid ärimudel. Kui seadus kohustab igat tööandjat ostma järjest rohkem teenust, saavad vähesed teenusepakkujad garanteeritud rahavoo (töötervishoiuarste on vähe ja ligi 80 protsenti turust on paari suurema tegija käes).

Arvestades juba praeguseid ülepakutud nõudeid, maksaks ettevõtja kinni veelgi enam seda, mida peaksid katma sotsiaalmaks ja perearst või hästi korraldatud esmatasandi teenused osalise tööandja rahastusega. Kindlasti on suuremad töötervishoiuteenuse pakkujad riigi ning seaduse jõul rahavoo suurendamisega rahul, aga see ei tohi ühegi regulatsiooni eesmärk.

Seda trikki on ju korra juba tehtud. 2023. aastast peab tööandja lisaks regulaarsetele tervisekontrollidele ostma iga kolme aasta järel "tervikliku töötervishoiuanalüüsi". Ettevõtjale on tähendanud see uut arvet, mitte tervemaid töötajaid. Konsultandina näen neid tervikanalüüse iga päev ning pean kahjuks tõdema, et enamik neist on ettevõtja ja töötegija jaoks täiesti väärtusetud.

Tööandja kohustus tagada ohutu töökeskkond on õige, kuid tööandja ei saa tagada ega kinni maksta töötaja üldise tervise ja heaolu jälgimist. Viimased peaksid jääma ennekõike inimese enda vastutada ja kui vaja spetsialisti abi, siis selleks on perearst ja tervisekassa, mida me kõik oma sotsiaalmaksuga juba rahastame. Kahte paralleelset süsteemi pole Eestil vaja ning on viimane aeg tunnistada, et selleks pole meil ei raha ega arste.

Tallinnale teenus, Võrumaale arve

Sotsiaalministeeriumi andmetel töötas 2025. aastal Eestis 68 töötervishoiuarsti, neist 28 olid vähemalt 65-aastased. Tänavu oli residentuuris erialale kaks kohta.

Sellise ressursiga ei saa töötervishoiuarstid hakata perearste ega pereõdesid dubleerima ning selliseks dubleerimiseks pole mingit vajadust. Juba praegu tegutsevad töötervishoiuteenuse pakkujad seadust rikkudes, kuna töötervishoiu ja tööohutuse seadus sätestab, et tervisekontrolli teeb töötervishoiuarst kuid tegelikult ei kohtu enamik töötajaid kunagi töötervishoiuarstiga vaid kõik vajalikud toimingud teeb üldarst või õde. Töötervishoiuarst vaid viseerib otsused.

Tunnistagem lõpuks, et praegune töötervishoiusüsteem ei toimi ega saa ka kunagi sellisel kujul toimima. Töötervishoiuarst on eriarst ning tema oskusi on vaja seal, kus tuleb hinnata, kas inimese tervisemure tuleneb tööst.

Teenuseosutajate soovitud laiendatud teenus läheks oluliselt kallimaks ja viimased väikesed töötervishoiuteenuse pakkujad kaovad turult mis omakorda tähendab, et Sõrve ja Sõmerpalu, Tõrva ja Tahkuna töötaja jaoks muutuks töötervishoiuteenus täiesti kättesaamatuks.

"Ootejärjekord sellisele hädapärasele teenusele aga pikeneks poole aastani või enamgi."

Tallinna suurfirma ja riigiasutus saaksid ehk tervikliku teenuse, kuna neil on nii raha kui ka teenusepakkujad, Raudoja autoremonditöökoda või Laadla pood saaks heal juhul hädavajaliku teenuse kiirkorras ja tervisebussis või peaks sõidutama oma töötajad kümnete või sadade kilomeetrite kaugusele suurde keskusesse ning maksaks teenuse eest mitu korda rohkem. Ootejärjekord sellisele hädapärasele teenusele aga pikeneks poole aastani või enamgi.

Kohalik ettevõtja annab oma kandis tööd sageli pigem vastutusest omakandi inimeste ees kui suure kasumi lootuses. Iga uus kohustuslik arve viib teda lähemale piirile, mille järel tuleb uksed sulgeda. Ja nagu öeldud, saab vastu kohustusi, tegelikku teenust või väärtust mitte.

Juba praegu sunnib seadus korraldama tervisekontrolli ka kõigile kontoritöötajatele ja sellise kontrolli hind pealinnas on minimaalselt 75 eurot töötaja kohta, siis ääremaadel tuleb sellele hinnale liita transpordikulu pluss veel kaotsiläinud tööaeg, kui töötaja tuleb sõidutada keskusesse.

Otsustavad need, kes arvet ei maksa

Erameditsiin ei ole ainus, kes ettevõtja taskusse kipub. Samal ajal käivad alampalga läbirääkimised 2027. aastaks ning Eesti ametiühingute keskliit, mis esindab väga väikest osa töötajatest, kujundab taas majanduslikku reaalsust kõigi ettevõtete jaoks.

Väike- ja keskmistes ettevõtetes töötab enamik Eesti töötajatest, kuid nende esindajat laua taga pole. Kui alampalk tõuseb majanduskasvust kiiremini, on tagajärjed kurvad, maapiirkondade töökohad kaovad ja ääremaastumine süveneb. Muster on mõlemal juhul sama: otsuseid tehakse üle väikeettevõtjate peade.

Perearst ees, töötervishoiuarst eriarstina järel

EVEA ettepanek on lihtne. Kohustuslikud tervisekontrollid tuleb siduda ohuteguritega. Kes töötab müras, kemikaalidega või öösiti, seda jälgitakse sihipäraselt. Üldtervis jääb perearstile. Näiteks kuvari kasutamine on täna pigem rahvaterviserisk, mitte spetsiifiline töökeskkonna ohutegur, prillikompensatsiooni ega massaaži ei pea töötervishoiuarsti kaudu ettevõttele "välja mõistma".

Töötervishoiuarst on samasugune eriarst nagu neuroloog või ortopeed, kelle juurde perearst suunab, kui perearst vajab valdkonnaspetsialisti nõu või patsiendi diagnoos just selle spetsialisti käsitlemist. Töötervishoiuarst peaks vererõhu mõõtmise ja reguleeritava kontorilaua või vertikaalse hiire "väljakirjutamise" asemel olema erialaspetsialist, kes perearste nõustab. Ja enne iga uut kohustust peab riik välja arvutama, palju see läheb maksma ettevõtjale ja tervisekassale ning mis on tegelik tervisekasu.

Ettevõtja ega ka tervisekassa tasku ei ole põhjatu. Töötervishoiu eesmärk on kaitsta inimesi tööst tuleneva kahju eest, mitte tagada kellelegi garanteeritud käivet.