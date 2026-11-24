Pressikonverentsil tuleb muu hulgas juttu sellest, kuidas mõjutavad Lähis-Ida konflikt ja arenenud riikide valitsuste kasvavad võlakoormad laenuintresse ja pankade rahastamist; kuidas tulevad ettevõtted ja majapidamised toime kõrgemate energiahindadega ja laenumaksete kasvuga; miks kasvavad Eestis eluaseme- ja kinnisvaralaenud nii kiiresti ning milliseid riske see kaasa toob; millised on keskpanga ettevaatusabinõud tugeva laenukasvu, kuid ebakindla väliskeskkonna tingimustes.