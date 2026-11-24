Otse kell 11: keskpank Eesti finantssektori olukorrast
Eesti Panga president Ülo Kaasik ja finantsstabiilsuse osakonna ökonomist Mari Tamm annavad teisipäeval ülevaate Eesti finantssektori olukorrast ja peamistest riskidest. Kell 11 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Pressikonverentsil tuleb muu hulgas juttu sellest, kuidas mõjutavad Lähis-Ida konflikt ja arenenud riikide valitsuste kasvavad võlakoormad laenuintresse ja pankade rahastamist; kuidas tulevad ettevõtted ja majapidamised toime kõrgemate energiahindadega ja laenumaksete kasvuga; miks kasvavad Eestis eluaseme- ja kinnisvaralaenud nii kiiresti ning milliseid riske see kaasa toob; millised on keskpanga ettevaatusabinõud tugeva laenukasvu, kuid ebakindla väliskeskkonna tingimustes.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi