Jaemüük jäi oktoobris eelmise aasta tasemele
Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu oktoobris 994 miljonit eurot, mis on võrreldes 2025. aasta oktoobriga samal tasemel.
Statistikaameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul jäi jaekaubandusettevõtete müügimaht oktoobris pärast nelja kuud kestnud kasvu eelmise aasta tasemele.
"Oktoobris vähenes müügimaht aastases võrdluses mootorikütuse jaemüügiga tegelevatel ettevõtetel ja tööstuskaupade kauplustel. Müügimaht jäi aga samaks toidukaupade kauplustel," täpsustas Pihlak.
Müügimaht vähenes enim mootorikütuse jaemüügiga tegelevatel ettevõtetel, kus maht kahanes 2025. aasta oktoobriga võrreldes seitse protsenti. "Nende ettevõtete müügimaht vähenes teist kuud ja sellele avaldas mõju mootorikütuste hindade kallinemine, samuti eelmise aasta suurem müügimaht," selgitas Pihlak.
Kolm kuud järjest kasvanud tööstuskaupade kaupluste müügimaht hakkas oktoobris taas vähenema ning kahanes eelmise aasta sama ajaga võrreldes kaks protsenti.
"Toidukaupade kaupluste müügimaht jäi pärast neljakuulist kasvu eelmise aasta oktoobriga samale tasemele. Seda mõjutas toidukaupade kallinemine," tõi Pihlak välja.
Septembriga võrreldes suurenes jaekaubandusettevõtete müügimaht oktoobris kaks protsenti, sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmete põhjal aga vähenes üks protsent.
Selle aasta kümne kuuga kasvas jaekaubandusettevõtete müügimaht eelmise aasta sama ajaga võrreldes kolm protsenti.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi