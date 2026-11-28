Vägivald on tõsine probleem ja iga inimene, kes seda kogeb, väärib abi ning kaitset. Kui avalikkusele esitatakse ainult näitaja 41 protsenti, selgitamata, mida see tegelikult mõõdab, tekib põhjendamatult negatiivne pilt Eesti pereelust, kirjutab Taivi Lavits.

Viimastel aastatel on paarisuhtevägivalla teema saanud Eestis märkimisväärset tähelepanu. Statistikaameti ühe pressiteate põhjal levib väide, et "41 protsenti Eesti naistest kogeb paarisuhtes vägivalda". Ühes artiklis väideti statistikaameti tulemuste põhjal, et 41 protsenti on meeletult suur number ning sellistes tingimustes ei tahagi naine lapsi saada ning kui ta need lapsed saabki, tekib rõõmu asemel hoopis rohkem muret, kuidas neid vägivaldse (kasu)isa eest kaitsta.

Samuti toodi hiljutises "Impulsi" saates välja, et sama statistika ütleb, et 60 protsenti ju ei koge vägivalda. Selle peale vastati, et pooled naised ikkagi kogevad ja see on suur probleem. Nii muutub 41 protsenti aruteludes "pooleks". Ehk kõigepealt vaatame asju ikka negatiivsest küljest ja siis ümardame need numbrid veel suuremakski. Raport tasub siiski päriselt lahti teha ja seda lugeda.

Uuringu järgi on 32,6 protsenti meestest elu jooksul kogenud lähisuhtevägivalda, kuid avalikus arutelus ei räägita sellest peaaegu üldse. Selline kommunikatsioon jätab mulje, nagu oleks vaja näidata, et mehed on vägivallatsejad ja naised kannatajad.

41 protsenti ei tähenda, et praegu kogeksid vägivalda pooled Eesti naised. See tähendab, et elu jooksul on mingit liiki uuringus vägivallana klassifitseeritud tegu kogenud 41,2 protsenti 18–74-aastastest kunagi paarisuhtes olnud naistest. See on kumulatiivne elukaare näitaja. 23,9 protsendil toimus viimane juhtum rohkem kui viis aastat tagasi ja viimase 12 kuu jooksul on paarisuhtevägivalda kogenud kuus protsenti naistest. See on tegelik praegune näitaja.

Kui avalikus arutelus räägitakse sellest, kui suur osa naistest kogeb vägivalda praegu, siis on asjakohasem vaadata viimase 12 kuu näitajat, mitte kogu elu jooksul kogunenud kogemusi ühendavat näitajat.

Paarisuhtevägivalda kogenud naistest 80 protsenti ütleb, et selle partneriga nad enam suhtes ei ole. Statistikaamet tõlgendab seda nii, et vägivaldsest suhtest eelistatakse lahkuda.

Uuring on üles ehitatud selliselt, et inimestelt ei küsitud, kas nad peavad end vägivallaohvriks. Selle asemel küsiti konkreetsete tegude kohta ning vastuste põhjal klassifitseeriti kogemused vaimseks, füüsiliseks või seksuaalseks vägivallaks. Vägivalla alla klassifitseerimiseks piisab vaid ühest jah-vastusest ühele küsimusele. Uuring ei erista vaimse vägivalla puhul tahtlikku ja tahtmatut käitumist, üksik juhuslik episood kvalifitseerub kohe vägivallaks.

Kui 41,2 protsenti naistest on elu jooksul vägivalda kogenud, siis vaimset vägivalda kokku 39,3 protsenti. Pooled nendest, kes on elu jooksul kogenud vaimset vägivalda, on kogenud ainult ühte või kahte eri tegu. Praeguse partneri poolt on vaimset vägivalda kogenud 17,1 protsenti naistest. Nendest pooled on kogenud seda harva või ainult üks kord. Ja kõik lähevad üldnäitaja hulka.

"Väga paljud paarid, eriti noored jälgivad teineteist GPS-i kaudu, sest nii on mugav kiirelt teada saada, kus ja kaugel teine on."

Toon nüüd mõne näite küsimustest, mis läksid vaimse vägivalla alla. 13,2 protsenti vastas, et partner on "kontrollinud, kus nad käivad, või jälginud neid GPS-i, telefoni, sotsiaalvõrgustike vm kaudu." Väga paljud paarid, eriti noored jälgivad teineteist GPS-i kaudu, sest nii on mugav kiirelt teada saada, kus ja kaugel teine on. Küsimus ei erista kokkuleppelist jagamist salajasest jälgimisest.

15,8 protsenti vastas, et partner on "piiranud nende kokkusaamisi sõpradega, hobidega tegelemist või muud tegevust." Esiteks on ühes küsimuses mitu erinevat tegevust koos. Teiseks ei luba ka mina oma mehel näiteks suitsetada, seega läheb see kohe vägivalla alla.

Kõige populaarsem tegu ehk 29,2 protsendi vastas, et partner on neid "sõimanud, alandanud või alavääristanud", mis võib näidata, et vägivallaks loetakse ka tüli ajal öeldud sõnu. Tahaksin näha aastakümneid kestnud suhet, kus partnerid pole kordagi teineteisele halvasti öelnud ja oma tegu ilmselt hiljem kahetsenud.

Eriti kummaline on küsimus selle kohta, kas partner on keelanud tööl käia. Jaatavalt vastas 1,9 protsenti naistest. Aga mida see üldse tähendab? Kas partner ütles sõnaselgelt, et tööle minna ei tohi? Kas tegemist oli lapsega koju jäämise ühise otsusega? Küsimuse sõnastus ei võimalda seda eristada. Samal ajal jõuavad kõik need võimalikud olukorrad ühte ja samasse statistilisse kategooriasse ehk lähisuhte vägivalda.

Ka arenguseire keskuse raport märgib, et tänapäeval hõlmab lähisuhtevägivalla mõiste lisaks füüsilisele ja seksuaalsele vägivallale üha enam vaimset vägivalda, majanduslikku ja digitaalset kontrolli. Seda olulisem on avalikkusele selgitada, milliseid konkreetseid käitumisi erinevad statistilised näitajad tegelikult sisaldavad.

Oluline on märkida, et kõik uuringus vägivallana käsitletud juhtumid ei ole sama raskusastmega. Raporti järgi on ligikaudu 15 protsenti kunagi paarisuhtes olnud naistest saanud partneri füüsilise või seksuaalse vägivalla tagajärjel kehavigastusi või kogenud sellest tulenevaid vaimse tervise probleeme. Nende probleemidega tuleb tõsiselt eraldi tegeleda ja neid tohi pisendada.

Raporti lugemise järel esitasin statistikaametile ka täpsustavaid küsimusi. Vastused tekitasid pigem uusi küsimusi, kui andsid selgust. Näiteks kinnitati, et üksikjuhtum läheb arvesse ning osa järeldusi ei ole avaldatud tabelite põhjal võimalik teha. Mitmele küsimusele vastati sisuliselt viitega raportile või märgiti, et täpsema vastuse saamiseks oleks vaja kasutada mikroandmeid. See tähendab, et avalikkusel ei ole võimalik mõista, kuidas osa kõige rohkem tsiteeritud väiteid täpselt kujunesid.

Ma ei vaidle vastu sellele, et 41,2 protsenti on uuringu tulemus, aga mida see mõõdab? Kui räägitakse elu jooksul kunagi aset leidnud kogemusest, siis on 41,2 protsenti õige näitaja. Kui räägitakse praegusest olukorrast, siis annab täpsema pildi viimase 12 kuu näitaja ehk kuus protsenti.

Minu kriitika on suunatud selle vastu, kuidas näitajat 41,2 protsenti avalikus debatis kasutatakse. See arv kirjeldab kogu elu jooksul kogetud väga erineva raskusastmega juhtumeid, mitte seda, et pooled Eesti naistest elavad praegu vägivaldses suhtes.

Oluline on rõhutada, et vägivald on tõsine probleem ja iga inimene, kes seda kogeb, väärib abi ning kaitset. Kui avalikkusele esitatakse ainult näitaja 41 protsenti, selgitamata, mida see tegelikult mõõdab, tekib põhjendamatult negatiivne pilt Eesti pereelust, mida uuring tegelikult ei näita. Kui meie eesmärk on demograafilist olukorda parandada, siis võiksime rohkem rääkida positiivsest ja lahendustest, mitte negatiivsest ja probleemidest.