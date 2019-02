Randjärve poolt hääletas 13, tema vastaskandidaadi, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) nimekirjas Viimsi volikogusse valitud Hannes Võrno poolt viis saadikut.

"Mul on suur au olla valitud Viimsi vallavanemaks. Soovin pühendada oma teadmised, kogemused ja energia Viimsi kogukonna igapäevase elu ja toimimise heaks, et lastel oleks turvaline lapsepõlv, eakad tunneksid, et neist hoolitakse, et vallarahval oleks siin mõnus ja rahulik elada ning viimsilased saaksid jätkuvalt olla uhked oma valla üle," sõnas vallavanemaks valitud Laine Randjärv.

Randjärvele on ette heidetud Viimsi vallas mitte elamist ja sealse eluga mitte kursis olemist. Pärast valituks osutumist lubas ta, et pühendab end Viimsi eluga kurssi viimisele ja plaanib sinna ka elama kolida.

"Ma alustan seda tegevust suure huvi ja sooja südamega ja suure energiaga, sest ma tunnen, et just kohaliku omavalitsuse tasandi töö on minu veregrupp. Tunnen, et need teemad, mis puudutavad reaalselt kogukondi, on mulle südamelähedased ja ma suudan oma kogemuste ja oskustega midagi ennde jaoks ära teha," ütles ta "Aktuaalsele kaamerale".

Viimsi endine vallavanem, reformierakondlasest Siim Kallas tegi ettepaneku enda kingadesse astuda vaid erakonnakaaslasele Laine Randjärvele. Selles, et Randjärv pole Viimsi elanik, Kallas probleemi ei näe.

"Eelmine vallavanem tuli ka väljastpoolt, enne mind samamoodi. Teistes valdades on samamoodi. See ei ole midagi väga erakordset. Valitakse inimene, kes tundub sobivat ja Laine Randjärv on olnud Tartu linnapea, tal on see majapidamine üsna selge," selgitas Kallas.

Vallavolikogu istungi algul esitas opositsioon ka teise kandidaadi, EKRE nimekirjas volikokku valitud Hannes Võrno. Võrno ütles enne istungi algust, et vallavanema ametikoht ei peaks olema poliitilise mängu tulemus.

"Ma eeldan, et inimene, kes kandideerib Viimsi vallavanemaks, võiks olla vähemalt kaks sügist siin maksumaksjanagi elanud. Sellisel moel ühe väga väärika inimese solgutamine partei neljaruudulisel malelaual on lihtsalt piinlik," sõnas Võrno.

Samuti opositsiooni kuuluv keskerakondlane Oliver Liidemann annaks Randjärvele sisseelamiseks aega. "Loodame, et ta tõestab ennast ära. Kui ei tõesta, eks me siis näe. Aga kindel saab olla selles, et mis me Viimsis juba eelneva nelja aasta tsüklis nägime, et võib muutuda veel," ütles Liidemann.

Randjärv kinnitas volikogu liikmetele, et kandideerib küll eelolevatel valimistel riigikokku, kuid jätkab valituks saades siiski Viimsi vallavanemana.

Volikogu koosolekul kinnitati muuhulgas vallavalituse neljaliikmeline struktuur, mis jäi samaks. Abivallavanemateks nimetati Margus Kruusmägi ja Annika Vaikla.

Margus Kruusmägi koordineerida on ehitus, kommunaalmajandus, keskkond ja planeerimine. Annika Vaikla koordineerida on kultuur, sport, sotsiaalabi ja teenused, tervishoid, ettevõtlus ja infotehnoloogia, turism ning muinsuskaitse.

Lahkuva abivallavanema Janek Muraka koordineeritav alus-, üld- ja huvihariduse, noorsootöö ning turvalisuse ametikoht jääb täitmata, kuni uue abivallavanema leidmiseni.

Viimsi võimuliidu moodustavad Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja valimisliit "Rannarahvas."

Senine vallavanem Siim Kallas ütles, et lahkub Viimsi vallavanema ametist, kuna soovib keskenduda riigikokku kandideerimisele.

Kallas tegi ka ettepaneku Randjärvele vallavanema kohale kandideerimiseks.