Juhkamsoo ütles kolmapäeval ERR-ile, et peale tema on Keskerakonnast lahkunud või lahkumas veel 25 Viljandi piirkonna liiget. "Ja see on alles algus. Aga see pole põgenemine, vaid korrapärane taandumine," ütles Juhkamsoo.

Juhkamsoo põhjendas Keskerakonnast lahkumist vastuoludega enda põhimõtete ja tõekspidamiste vahel.

"Eks ma vaatan, kellega liitun. See võiks olla EKRE, misk ka mitte, kuigi läbirääkimised veel alanud ei ole," rääkis Juhkamsoo. Ta märkis, et lisaks EKRE-le on talle sümpaatsed ka Isamaa vaated.

Juhkamsood ei valinud Keskerakonna Viljandimaa piirkonna esimeheks tagasi 29. jaanuaril toimunud koosolekul. Viljandi piirkonna uueks esimeheks sai endine riigihalduse minister Jaak Aab.

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi ütles ERR-ile, et eelmise aasta 14. detsembril taandas Viljandimaa piirkonna juhatuse 15 liikmest end 11 inimest, mistõttu muutus juhatus töövõimetuks.

"Juhatuse liikmed tõid taandumise põhjuseks rahulolematuse endise juhatuse esimehe Juhan Juhkamsoo tööga," lausus Hanimägi. "Kuna Juhkamsoo pidas vajalikuks avaldada selle kohta pahameelt ka ajakirjanduses ning tema seisukohad erinevates küsimustes on juba varasemalt teada, ei tulnud tema otsus erakonnast lahkuda muidugi üllatusena. Kui inimene tunneb, et ta ei sobi erakonda ja selle väärtusi esindama, on nii talle endale kui ka organisatsioonile kahtlemata parem, kui ta ei jätka erakonna liikmena. Seega on tegemist igati tervitatava otsusega. "

Hanimägi tunnistas, et Keskerakonna Viljandimaa piirkonnast on veel lahkuda soovijaid. "Tõepoolest on esitatud paberkandjal avaldused Viljandimaa piirkonna büroole ning erakond kontrollib need üle."