Vastates Maalehe küsimusele, kas Keskerakonna-Reformierakonna koalitsioon pärast valimisi on mõeldav, sõnas Ligi: "Ei, minule väga ei ole mõeldav. Väga halb on seda ette kujutada, arvestades, mis on nende ministrikandidaatide valik, mis on nendeigapäevane agenda ja mõtte tase üldse. Ma ei taha näpuga näidata, aga vaadake nende fraktsiooni, vaadake kasvõi ministreid - nõrk koosseis ja ja ideoloogilised erinevused on meil võimsad, alates julgeolekust, keelest, kodakondsusest kuni sotsiaal- ja majanduspoliitikani."

Ligi sõnul saab järgmise valitsuse kokkupanekul otsustavaks, kellel on esimese valiku õigus ehk kas valimised võidab Kesk- või Reformierakond.

Samas, mitte väga ammu, 5. detsembri ETV saates "Pealtnägija" ütles Ligi, et kõikidest variantidest kõige suurem on tõenäosus, et eelseisvate riigikogu valimiste järel tuleb võimule Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus.

"Selle tõenäosus kõikidest variantidest on suurem. Kas üle poole, seda ma ei julge öelda," rääkis Ligi "Pealtnägijas". "Ma arvan tõesti, et teised äärmused on ennast pigem valitsusest välja mänginud. Ka pigem sotsid, aga no muidugi võib tulla Keski, sotside ja mingisugune pasteedi-valitsus."

Riigikogu valimised toimuvad 3. märtsil.