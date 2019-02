Roheliste kinnitusel on neil üles jäänud veel viimased võlgnevused 2011. aasta valimistest, sest aastate jooksul on võlgnevusi pidevalt vähendatud.

"Kohus läks neljapäevasel istungil üle kirjalikule menetlusele ning teeb lahendi eeldatavalt märtsikuu lõpupoole," ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu BNS-ile.

ERJK aseesimees Kaarel Tarand ütles ERR-ile, et komisjon tegi erakonnale ettekirjutuse võlgnevuste likvideerimise plaani koostamiseks, kuid rohelised vaidlustasid selle.

"Komisjon pole saanud roheliste erakonnalt finantsplaani. Saame aru, et maailm on ebaõiglane, kuid seadus kohustab komisjoni sellist plaani nõudma," sõnas Tarand.

Erakonna Eestimaa Rohelised esindajad on korduvalt kinnitanud, et tegelevad oma rahaasjade korrastamise ja võlgade likvideerimisega.

Roheliste aseesimees Aleksander Laane on öelnud, et parteil on võlad oma erakonna liikmete ees ja need saab lahendatud. "Meie põhimure on, et saaks makstud nende ettevõtete arved, kes on meile mingit teenust osutanud ja seda me teeme," kinnitas ta.

"Kui sa riigikogus ei ole, siis sa mingit raha ei saa. See raha kogumine on väga vaevaline protsess. Ja siin midagi ei ole teha - on mingisugune järjekord ja me püüame kõik ära maksta," on Laane selgitanud.