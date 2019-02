Üks kolmest koolitüdrukust, kes lahkus 2015. aastal Londonist, et liituda Süürias ISIS-ega, ütles, et ei kahetse midagi, kuid soovib nüüd koju naasta.

Tollal 15-aastased Bethnal Greeni akadeemia õpilased Shamima Begum ja Amira Abase ning 16-aastane Kadiza Sultana lahkusid 2015. aasta veebruaris Suurbritanniast. Nad lendasid Gatwicki lennujaamast Türki. Sealt läksid nad edasi Süüriasse, vahendas BBC.

Begum rääkis ajalehele The Times, et Raqqasse saabudes elasid nad ühes majas teiste äsja saabunud naistega, kellest pidid saama ISIS-e võitlejate abikaasad. Begum abielluski 27-aastase Hollandist pärit mehega, kes võttis üle islamiusu. Ta on sellest ajast olnud mehega koos ning põgenes temaga kaks nädalat tagasi Baghuzist, mis on viimane ISIS-e käes olev territoorium Ida-Süürias. Mees andis end lahkudes Süüria võitlejatele üles, Begum ise on nüüd Põhja-Süürias põgenikelaagris.

Begumi sõnul sai üks tüdruk, kellega koos ta Suurbritanniast lahkus, pommitamises surma. Kolmanda tüdruku saatus on teadmata.

Times'i ajakirjanik Anthony Loyd küsis Begumilt, kas elamine Raqqas, mis oli kunagi ISIS-e tugipunkt, vastas tema ootustele.

"Jah, vastas. See oli nagu tavaline elu. See elu, mida nad näitavad propagandavideotes - see on normaalne elu," vastas ta.

"Mõnikord on seal pommitamised jne, kuid muus osas...," lisas ta.

Muu hulgas rääkis Begum ajakirjanikule, et nägi Süürias olles prügikastis maha raiutud pead, kuid see ei häirinud teda.

"See oli lahinguväljal kinni võetud võitleja, islami vaenlase pea. Ma vaid mõtlesin, mida ta oleks teinud mosleminaisele, kui tal oleks olnud võimalus," rääkis Begum.

"Ma pole enam sama, rumal 15-aastane koolitüdruk, kes neli aastat tagasi Bethnal Greenist põgenes. Ma ei kahetse siia tulemist," ütles ta.

Samas märkis Begum, et ISIS-e nn kalifaat on läbi saamas. Ta ütles, et ISIS on muutumas järjest väiksemaks ning valitseb suur korruptsioon ja rõhumine. "Ma ei arva, et nad väärivad võitu," sõnas Begum.

Begum rääkis ajalehele, et ta on üheksandat kuud rase ning tahab oma lapse pärast Suurbritanniasse naasta. Begumi sõnul on tal olnud veel kaks last, kuid nad surid. Esimene laps suri aasta ja üheksa kuu vanuselt.

Teine laps suri kolm kuud tagasi kaheksa kuu vanuselt alatoitumusest tingitud haigusesse. Begum rääkis, et ta laps ei saanud haiglas abi, kuna seal ei olnud ravimeid ning piisavalt meditsiinitöötajaid.

Begumi sõnul on ta seetõttu veel sündimata lapse suhtes väga kaitsev ning see oli ka üks põhjus, miks ta otsustas Baghuzist lahkuda.

"Ma olin nõrk. Ma ei suutnud enam kannatada raskusi, mida lahinguväljal olemine kaasa tõi. Aga ma olin ka hirmul, et kui ma jään, siis mu veel sündimata laps võib surra nagu mu teised lapsed," rääkis Begum. Ta kardab ka, et laps võib põgenikelaagris haigeks jääda.

"Sel põhjusel tahan ma väga Suurbritanniasse tagasi minna, sest ma tean, et tema eest hoolitsetakse, vähemalt tervise mõttes," ütles ta.

"Ma teen kõik, mida nõutakse, et ma saaksin koju tulla ja vaikselt oma lapsega koos elada," lisas ta.