Venemaa: piirilepinguga edasiliikumiseks peab Eesti loobuma territoriaalsetest nõudmistest

"Ootame Eesti partneritelt nendepoolsetest kohustustest kinnipidamist ratifitseerimisel, sealhulgas igasugustest poliitilistest lisandustest loobumist," ütles Vene välisministeeriumi teise Euroopa osakonna direktor Sergei Beljajev usutluses uudisteagentuurile RIA Novosti.

Beljajevi sõnul täidab Venemaa täielikult tingimust loobuda teise poole suhtes territoriaalsetest nõudmistest, mida aga ei saavat öelda Eesti kohta. "Poliitilis-informatsiooniline foon Venemaa suhtes on seal muutunud negatiivsemaks. Aga valitsuse võtmeministrid - välisminister Urmas Reinsalu ja siseminister Martin Helme - on isegi avalikult esitanud meie maale territoriaalseid nõudmisi, viidates mittetoimivale 1920. aasta Tartu rahulepingule," rääkis Vene diplomaat.

"2005. aastal juba allkirjastati piirilepingute pakett, aga Venemaa allkiri piirilepingul tuli tagasi võtta nimelt seetõttu, et Eesti parlament viis ratifitseerimisseadusesse rea poliitilisi formuleeringuid, mis viitasid Tartu rahulepingule, mis ei ole enam kehtiv ja mis sisuliselt esitab Vene Föderatsioonile territoriaalseid nõudmisi," ütles Beljajev.

Venemaa esindaja viitas, et kui Eesti parlamendis tuleb välislepingute ratifitseerimisel läbida kaks lugemist, siis Vene riigiduumas piisab ühest lugemisest. Riigikogu eelmine koosseis viis piirilepingu esimese lugemise lõpule, kuid valimiste järel langes see menetlusest välja ning ratifitseerimisprotsessi tuleb uuesti alustada.

"Selge, et Venemaa peab olema kindel, et ratifitseerimine ei too mingeid ootamatusi, et ei kordu 2005. aasta olukord. Meil peab olema täpne selgus, et Eesti ei esita lepingule mingeid täiendavaid tingimusi ega poliitilisi lisandusi," rõhutas Beljajev.

Küsimusele, kuidas vastab Vene president Vladimir Putin president Kersti Kaljulaidi kutsele osalede järgmisel suvel soomeugri rahvaste maailmakongressil Tartus, tõdes Beljajev, et see on presidendi administratsiooni otsus. "Ma olen kindel, et otsus tehakse lähtuvalt presidendi töögraafikust ja Vene-Eesti suhete üldisest õhkkonnast," märkis diplomaat.