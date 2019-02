USA president Donald Trump teatas reedel, et kuulutas Mehhiko piirile müüri ehitamiseks välja eriolukorra, kuid ootab, et see vaidlustatakse kohtus.

"Ma kehtestan riikliku eriolukorra," ütles Trump.

Presidendi sõnul on ta selleks kõik vajalikud dokumendid juba allkirjastanud. Valge Maja pressiesindaja Sarah Huckabee Sanders avaldas pisut enne Trump pressikonverentsi Twitteris pildi, kuidas Trump reedel eriolukorra dokumente allkirjastab.

Trump rõhutas, et müüri on vaja narkootikumide, jõukude, inimkaubitsejate ja dokumentideta migrantide "invasiooni" peatamiseks. "Igaüks teab, et müürid toimivad," sõnas president.

Trump rääkis tõendeid esitamata jutte üle Mehhiko piiri USA-sse toodud naiste kohutavast väärkohtlemisest. Konverentsil olid kohal inimesed, kelle pereliikmeid on tapnud USA-s ebaseaduslikult viibivad välismaalased.

President pole rahul kongressi eelarveleppega, milles eraldatakse piirimüürile 1,375 miljardit dollarit. See on umbes veerand Trumpi nõutud 5,7 miljardist. Seepeale lubas Trump otsida raha muudest allikatest, mida on eriolukorra väljakuulutamise järel talle rohkem.

Kongressi esindajatekoja demokraadist spiiker Nancy Pelosi on hoiatanud, et eriolukorra väljakuulutamine on "presidendivõimu jäme kuritarvitamine".

Trump lisas reedel, et ta ootab, et eriolukorra väljakuulutamine vaidlustatakse kohtus ning et kohus tunnistab otsuse õiguspäraseks. Presidendi hinnangul läheb asi ülemkohtuni välja.

"Meid saab kohtus saatma suur edu," ütles Trump.

"Kahjuks antakse meid kohtu alla, kahjuks läbib see protsessi, aga õnneks me võidame."

New Yorgi prokurör lubab Trumpi eriolukorra vaidlustada

New Yorgi osariigi peaprokurör Letitia James teatas reedel, et vaidlustab Trumpi otsuse kehtestada eriolukord Mehhiko piirile müüri ehitamiseks.

"Riikliku eriolukorra väljakuulutamine õigusliku põhjuseta võib tekitada põhiseadusliku kriisi," ütles James avalduses.

"Me ei kavatse seda võimu kuritarvitamist kannatada, vaid võitleme selle vastu kõigi meie käsutuses olevate seaduslike vahenditega."

Demokraadid: eriolukorra väljakuulutamine on rünnak USA põhiseadusele

USA demokraadid mõistsid ebaseadusliku võimuhaaramisena hukka Trumpi reedese otsuse kuulutada USA-Mehhiko piiril välja riiklik eriolukord ning teatasid, et see on rünnak põhiseaduse vastu.

"Presidendi ebaseaduslik deklaratsioon kriisi kohta, mida pole olemas, on suur vägivald meie põhiseaduse vastu ja teeb Ameerika vähem turvaliseks, varastades meie sõjaväele ja riigile hädavajalikust kaitserahastusest," ütlesid esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ja senati demokraatide liider Chuck Schumer ühisavalduses.

"See on selgelt võimuhaaramine pettunud presidendi poolt, kes on läinud üle seadustest, et saada seda, mida ta ei saanud põhiseadusliku õigusloome protsessiga."

Nad lubasid tegutsed "kongressis, kohtutes ja avalikkuses".

Pelosi ja Schumeri hinnangul teeb eriolukorra kehtestamine sellises olukorras kahju põhiseadusele, sest võtab kongressilt võimu kontrollida riigi kulutusi.

Valge Maja ametnike sõnul võib osa rahast tulla sõjaväe ehitusprojektidest.

Demokraadid võivad Trumpi rahaülekannete peatamiseks esitada kohtuhagisid ning sundida peale kongressi hääletusi. Trump saab blokeerivatele eelnõudele veto panna, kui need peaksid kongressi läbima.