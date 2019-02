USA president Donald Trump allkirjastab eelarveleppe vältimaks valitsuse tööseisakut, kuid kuulutab samas välja hädaolukorra lõunapiiril, et saada rahastust oma piirimüürile.

"President Trump allkirjastab valitsuse rahastamise määruse ning, nagu ta on varem teatanud, astub ka teisi samme. Muu hulgas kuulutab ta välja hädaolukorra selleks, et lõpetada riikliku julgeoleku ja humanitaarkriis piiril. President viib taas täide oma lubaduse, et ehitada müür, kaitsta piiri ja tagada meie riigi turvalisus," kirjutas Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders Twitteris.

Varem teatas sama senati vabariiklaste enamuse liider Mitch McConnell, vahendas BBC.

Hädaolukorra väljakuulutamine võimaldab Trumpil kasutada kaitseministeeriumi vahendeid USA-Mehhiko piirimüüri rahastamiseks.

McConnell teatas Trumpi plaanist enne seda, kui senat asus hääletama kompromisseelnõu üle. Kui eelnõu saab kongressi toetuse, aitab see vältida järjekordset valitsuse tööseisakut.

Statement on Government Funding Bill: pic.twitter.com/DrNv9D4rEi — Sarah Sanders (@PressSec) February 14, 2019

Virginia senaator Shelley Moore Capito kinnitas neljapäeval, et toetab hädaolukorra väljakuulutamist, sest olukord piiril on selleks piisavalt tõsine.

Paljud vabariiklastest senaatorid on siiski eriolukorra väljakuulutamise osas kahtleval seisukohal.

Demokraatliku Partei saadikud peavad aga sammu presidendi ametivõimu väärkasutamiseks ning lubavad selle vastu kõikvõimalikke meetmeid kasutada.

"See on kohutav presidendi võimu kuritarvitamine ja meeleheitlik samm, millega president Trump üritab varjata tõsiasja, et ta murdis oma põhilubadust, mille järgi pidi Mehhiko müüri eest maksma," kommenteeris senati demokraatide liider Chuck Schumer.

Trumpi ja kongressi demokraatide erimeelsuste tõttu immigratsioonipoliitika ja piirijulgeoleku küsimustes kestis USA-s kuu aega valitsuse osaline tööseisak, mis mõjutas umbes veerandit valitsusasutustest.

Tööseisak sai alguse Trumpi ja kongressi demokraatide vaidlusest USA-Mehhiko piiritara üle. Trump soovis kongressilt tara ehitamiseks 5,7 miljardit dollarit, aga kongressi demokraadid ja ka paljud vabariiklased ei tahtnud seda anda.

Sel nädalal jõudsid kongressi esindajatekoja ja senati esindajad kokkuleppele riigi lõunapiiri turvalisuse parandamise rahastamises, mis võimaldab vältida uut valitsuse tööseisakut. Kongressi abide sõnul eraldatakse piiritarale 1,375 miljardit dollarit, mis on veerand Trumpi soovitust.

Trump ütles teisipäeval, et pole kongressi esialgse eelarveleppega rahul, kuid rõhutas, et uus riigiametite tööseisak pole tõenäoline. Eelarvelepet ümbritseva vaidluse keskmes oli Trumpi soov saada raha oma lubatud Mehhiko piirimüürile.

"Ma ei saa öelda, et ma olen õnnelik, ma ei saa öelda, et ma olen vaimustuses," lausus Trump valitsuse istungil Valges Majas.

Samas andis ta mõista, et saab täiendada kongressi pakkumist rahaga muudest allikatest ja loeb sellega vaidluse lõppenuks.

"Müür ehitatakse nii või teisiti..., kui lisate selle, mis mul on lisada," lausus president.

USA kohus võib takistada hädaolukorra väljakuulutamist

USA justiitsministeerium on hoiatanud Valget Maja, et kohus takistab kindlasti vähemalt ajutiselt hädaolukorra väljakuulutamist, teatas neljapäeval telekanal ABC News.

Telekanali usutletud Valge Maja kõrge ametnik ütles, et taolisel puhul loodetakse administratsioonis kohtuasi siiski lõpuks võita.

USA esindajatekoda kiitis eelarvekava heaks

USA esindajatekoda kiitis neljapäeval heaks eelarvekava, millega hoitakse ära valitsusseisak, edastas kohalik meedia.

Poolt hääletas 300 ja vastu oli 128 rahvasaadikut. Eelarvekava vajab veel president Donald Trumpi allkirja.

Kui esindajatekoda poleks kokkuleppele jõudnud, siis oleks valitsusasutuste töö osaliselt seiskunud juba ööpäeva jooksul.