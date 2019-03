Reformierakonna juhatus arutas kolmapäeval valimisjärgset poliitilist olukorda ning otsustasid, et peaministri kohast nemad valimiste võitjana ei loobu ning kinnitasid, et välistavad koalitsiooni minemise Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE).

USA lennukitootja Boeing kinnitas neljapäeval, et on peatanud lennud kõigi enda poolt toodetud reisilennukitega Boeing 737 MAX, sest uurijad on Etioopias Ethiopian Airlinesi lennukatastroofi sündmuskohal leidnud uusi tõendeid.

Tallinnas suhtles inimestega maailma esimene humanoidrobot Sophia, mis on juba kolm aastat mööda maailma ringi käies demonstreerinud oma oskusi. Inimrobot Sophia on pälvinud kõikjal suurt tähelepanu, muu hulgas on tal esimese tehisintellektina Saudi Araabia kodakondsus.

Ethiopian Airlines teatas neljapäeval , et alla kukkunud lennuki mustad kastid on saadetud analüüsimiseks Pariisi.

Paljud riigid teatasid pärast juhtumit, et peatavad oma õhuruumis seda tüüpi lennukite lennud. Pikka aga hoidus sellise keelu kehtestamisest küll USA föderaalne lennundusamet (FAA), kuid kolmapäeval kehtestati ajutine lennukeeld ka Ameerika Ühendriikides. FAA viitas oma otsuses just nimelt värsketele tõenditele ja satelliitide abil saadud andmetele.

