Saksa kantsler Angela Merkel ütles kolmapäeval, et on avatud pikemale Brexiti edasilükkamisele kui see, mida London taotles.

Merkel ütles Saksamaa parlamendile enne Brexitile keskenduvat Euroopa Ülemkogu, et Euroopa liidrid võivad nõustuda pikema edasilükkamisega "kui see, mida Briti peaminister Theresa May taotles".

"Ma arvan, Saksa valitsus arvab, et me peaks andma mõlemale poolele mõistlikus koguses aega," et jõuda leppeni korrapärase Brexiti osas, lausus Merkel.

Merkeli sõnul on Euroopa Liidul Ühendkuningriigile "ootused". Ta märkis, et EL-i institutsioonide töö peab sujuvalt jätkuma ja Suurbritannia peab osalema europarlamendi valimistel mais.

"Peab olema ka valmidus võtta otsustest konstruktiivselt osa," lisas kantsler.

Briti peaminister taotles Euroopa Liidust lahkumise edasilükkamist 30. juunini.

May tahab ÜK lahkumist EL-ist nii vara kui võimalik

Briti peaminister Theresa May ütles kolmapäeval, et soovib Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust "nii vara kui võimalik".

May saabus kolmapäeval Brüsselisse EL-i erakorralisele Brexiti tippkohtumisele.

"Ma olen palunud ajapikendust 30. juunini, kuid oluline on see, et iga pikendus võimaldab meil lahkuda sel hetkel, mil me ratifitseerime lahkumisleppe, nii et me võime lahkuda 22. mail ja hakata ehitama oma säravat tulevikku," ütles Briti valitsusjuht.

Macron: Brexiti tähtaja pikk edasilükkamine pole kindel

Prantsuse president Emmanuel Macron hoiatas kolmapäeval Brüsselisse Brexiti kriisikõnelustele saabudes, et Euroopa Liidu liidrid ei ole veel kokku leppinud, kui pikalt Ühendkuningriigi lahkumine edasi lükata.

"Minu jaoks ei ole midagi otsustatud, mitte midagi ja eriti pikka ajapikendust, mille kohta ma kuulujutte kuulsin," lausus ta, kui EL-juhid kogunesid kaaluma peaminister Theresa May taotlust lahutus edasi lükata.

May on esitanud palve Brexiti edasilükkamiseks 30. juunini, et anda talle rohkem aega Suurbritannia korrastatud lahkumise ratifitseerimiseks. Teiste Brüsselisse saabuvate EL-i liidrite sõnul võib ta saada pikendust isegi rohkem.

Kuid Macron eelistab karmimat lähenemist. Tema sõnul peab May pakkuma välja garantii, et viivitus oleks põhjendatud ning et Londoni kriis ei takista EL-i asjaajamist.

"Minu jaoks pole miski enesestmõistetav," märkis ta. "Me peame aru saama, miks selline soov esitati, milline poliitiline plaan selle taga on ja millised ettepanekud on selged. Omalt poolt jään sellele kindlaks."

"Ma ootan kannatamatult Theresa May ärakuulamist," lausus ta. "Otsuste aeg on käes."