Keskerakonna esimees Jüri Ratas on riigikogu ees valitsuse moodustamise alustest ettekannet pidamas juba kolmapäeval, seejärel toimub ka hääletus.

Jüri Ratas ütles teisipäeval ERR-ile: "Oleme riigikogule teinud taotluse panna see homme täiendava punktina päevakorda ja viia läbi ka hääletus."

Ratast on ees ootamas opositsioonisaadikute küsimuste laviin, vahendas BNS.

Protseduuriliselt on igal saadikul õigus küsida peaministrikandidaadilt kaks küsimust, kusjuures ühe küsimuse esitamise pikkus ei tohi ületada üht minutit. Vastamise aja pikkus ei ole reguleeritud. Küsimuste eel peab aga Ratas kõne, milleks ta on palunud aega 30 minutit.

Reformierakond kinnitas BNS-ile, et neil on peaministrikandidaadile rohkelt küsimusi ja küsimise õigust kavatsetakse kasutada täies ulatuses. Seega võib arvata, et riigikogu jõuab alles õhtutundidel hääletuseni, millega selgub, kas Jüri Ratas saab volitused valitsuse moodustamiseks.

Otsus, et Ratas läheb riigikogult volitusi kolmapäeval saama sündis teisipäeva õhtul, veel oli riigikantseleis ja riigikogu kantseleis kaalumisel võimalus, et hääletus toimub neljapäeval.

Järgmisel nädalal riigikogu istungeid ei toimu. Ilmselt annavad Jüri Ratase ministrid riigikogu ees ametivande 29. aprillil ja uus valitsus asub ametisse.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ei saanud riigikogult piisavalt toetushääli valitsuse moodustamiseks. Volituste andmise poolt oli 45 ja vastu 53 riigikogu liiget, kaks saadikut ei osalenud hääletusel.

Valimised võitnud Reformierakonnal on riigikogus 34 kohta, Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal (SDE) kümme.

Koalitsioonileppe allkirjastanud Keskerakonnal on riigikogus 25 saadikut, Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal (EKRE) 19 ja Isamaal 12. Kokku seega 56 häält.