Tartus saab suvel, täpsemalt 8. juunist hakata kasutama rattaringlust, et vähendada vajadust autoga liigelda.

Linna rattavõrgustik koosneb 512 elektri- ja 240 tavajalgrattast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu bussiliinide perioodipiletite omanikele on ratta laenutamine tasuta. Teistele maksab ratta laenutamise pilet üheks päevaks 5, nädalaks 10 ja aastaks 30 eurot. Ratast saab tasuta laenutada tunniks ajaks.

"Ehk see ei ole niivõrd suur summa, mis neid ära ehmatab, aga me ei taha neid diskrimineerida, vaid vastupidi, me sooviksime neid innustada kasutama rattaringlust," selgitas Tartu rattaringluse projektijuht Marika Post.