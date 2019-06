80-euroste hilinemistasude määramist alustab linnavalitsus alates neljapäevast. Hilinemistasu küsitakse siis, kui ratas on kasutuses järjest üle viie tunni.

Hilinemistasu võidakse küsida ka siis, kui ratta kasutaja on ignoreerinud ekraanil olevat hoiatust madala akutaseme kohta ("Low battery") ja sõitnud akud täiesti tühjaks, mistõttu ei ole võimalik sõitu lõpetada; kui ratas ei ole korrektselt kinnitatud ja keegi teine saab sama rattaga sõitma minna.

Tartu linn paneb rattakasutajatele südamele, et iga kasutaja vastutab selle eest, et ratas on korralikult dokki pandud ja sõit lõpetatud.

"Kui siiski juhtub olukord, kus tõsise tehnilise rikke tõttu ei ole võimalik sõitu lõpetada, siis tuleb sellest teatada rattaringluse kasutajatoele. Kui seda ei ole tehtud, jääb vastutama viimane kasutaja," lisas linnavalitsus.

Rataste mittesihipärase kasutamise eest (sõidetakse mitmekesi, tehakse trikke jne) võib linnavalitsus kasutajakonto blokeerida.

Linna kinnitusel on esimesed kontod juba ka blokeeritud ja saadetud on hulgaliselt hoiatusi.

Ratta lõhkumise eest hakkab linnavalitsus esitama kahjuhüvitisi, mis võivad ulatuda 2500 euroni.

Linnavalitsuse teatel kleebitakse selle nädala jooksul rataste külgedele ratta numbrid, et rataste ebasihipärasele kasutamisele linlaste abiga piiri panna. Linnavalitsus palub anda teada rataste lõhkumistest ja leitud ratastest aadressil info@ratas.tartu.ee ning võimalusel fikseerida ratta number, kellaaeg, asukoht ning teha foto.

Linnavalitsus on alustanud koostööd ka turvafirma G4S patrullidega, kes annavad teada juhtumitest rattaringluse rataste mittesihipärase kasutamise kohta.

Linnavalitsuse teatas, et kasutajate sõnul ei näita rattaringluse mobiilirakendus alati õigeid andmeid rataste arvu kohta parklates. Linn selgitas, et see on paljuski seotud rattaringluse suure koormusega, kus äpp ei jõua aktiivses kasutuses olevate rataste andmeid piisava kiirusega uuendada. Kui rataste akud sõidetakse täiesti tühjaks, siis ei hakka rattad dokis enam ise laadima ja vajavad tehnikute abi, kuid äpp kuvab ikkagi ratast dokis seni, kuni tehnikud ratta töökojas arvele võtavad. Kasutajatele soovitab linn ka kasutada äpi värskendusnuppu.

Linnavalitsus palub tähelepanu pöörata ratta lukustamisele lisalukuga. Kui ratast lukustatakse lisalukuga, siis tuleb lisalukk panna läbi esiratta kodarate ja kinnitada paremal pool asuvasse pesasse, alles siis on ratas korralikult lukus ja seda ei saa vandaalitsejad kasutada.

8. juunil alustanud Tartu rattaringluses on tänase seisuga tehtud ligi 120 000 sõitu ja läbitud üle 340 000 kilomeetri. Tartu rattaringluses tehakse päevas keskmiselt 10 000 sõitu.